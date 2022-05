Playoff Serie B: La Rivierabanca vince anche gara 3 ed è in semifinale. Coach Ferrari: " Complimenti ai ragazzi. bravi a chiuderla 3 a 0"

Vittoria soffertissima per RivieraBanca Basket Rimini che al PalaFiom di Taranto deve sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa il referto rosa che vale il 3-0 nella serie e la qualificazione alle semifinali playoff. I ragazzi di Coach Mattia Ferrari hanno resistito nel finale al rientro dei padroni di casa dopo una buona prestazione per larghi tratti della partita. Un ringraziamento speciale al Presidente Paolo Maggioli ed a tre eroici tifosi che erano presenti a Taranto per sostenere la squadra.

Tanta fisicità e tanto equilibrio nei primi minuti: Rivali va ripetutamente a segno e Saccaggi scalda la mano da tre punti per Rimini, mentre i padroni di casa si affidano a Sergio (8-8 al 5'). Nella seconda metà del primo quarto i biancorossi aumentano i giri del motore: Saccaggi realizza il gioco da tre punti e Masciadri punisce dalla lunga distanza, Taranto invece fatica a trovare la via del canestro (11-17).

RivieraBanca comincia il secondo quarto con un parziale di 5-0 firmato Tassinari-Mladenov, Conte replica dalla lunetta ma la bomba di Masciadri ed un altro centro di Tassinari valgono il +14 per gli ospiti (13-27 al 12'). Un super Conte segna 7 punti filati per Taranto, ma Rimini spinge fortissimo con le triple di Masciadri ed i canestri di un ispirato Tassinari (24-41 al 17'). In chiusura di primo tempo i pugliesi risalgono parzialmente la china e con la tripla di Sergio vanno negli spogliatoi sul -8 (35-43).

Taranto esce dagli spogliatoi col piede giusto e torna sul -3 col duo Ponziani-Sergio (42-45 al 23'). Rimini non si scompone e torna a macinare gioco da tre punti con Masciadri e Rivali (45-56 al 25'). I quasi omonimi Conte e Conti vanno a segno dalla lunetta, RivieraBanca però chiude alla grande il terzo quarto con altre due bombe firmate Tassinari-Mladenov ed il tap in vincente di Rinaldi (51-65).

Ponziani e Conti forzano il timeout di Coach Ferrari con le loro giocate a metà quarto periodo (62-71 al 35'), mentre le bombe di Diomede ed il libero di Conti dopo il tecnico alla panchina riminese portano i padroni di casa fino al -3 (70-73 al 37'). Conti segna da due punti ma Rivali risponde ai liberi prima del timeout di Olive (72-76 al 39'). Rivali è infallibile dalla lunetta ma Diomede fa altrettanto ed a 20" dalla fine piazza la tripla del -2 (79-81). Tassinari ed Arrigoni combinano un 3/4 dalla linea della carità, Conti segna ma Gambarota fa 0/2 ai liberi, Rinaldi cattura il rimbalzo che decreta la fine della partita.

CJ Basket Taranto-RivieraBanca Basket Rimini 81-84 (parziali 11-17, 35-43, 51-65)

TABELLINO TARANTO: Diomede 23 (1/3, 5/9), Conti 19 (6/8, 0/3), Ponziani 16 (7/12), Sergio 11 (1/3, 3/8), Conte 9 (0/2, 2/2), Gambarota 3 (0/2, 0/2), Erkmaa, Klanskis. All. Olive, Carone C.

TABELLINO RIMINI: Masciadri 21 (1/5, 6/8), Rivali 17 (3/5, 2/3), Tassinari 14 (3/7, 1/5), Scali 8 (4/6, 0/1), Rinaldi 8 (4/6, 0/1), Mladenov 6 (0/2, 2/4), Saccaggi 6 (1/3, 1/2), Arrigoni 4 (1/6), Scarponi (0/1 da tre punti). All. Ferrari, Brugè, Middleton.





La dichiarazione di Coach Mattia Ferrari:

"Ho fatto i complimenti alla squadra perchè al di là di tutto quello che conta nei playoff è vincere: noi abbiamo vinto in trasferta chiudendo la serie 3-0, ora torniamo a casa contenti e pensiamo alla prossima partita avendo dei giorni per riposarci ed allenarci aspettando l'avversario, tutto questo è molto importante per noi. Ritengo che abbiamo ottenuto il massimo che potevamo aspettarci da questo primo turno playoff."

Che cosa ti aspetti dal quarto di finale che ci interessa, Faenza-Ruvo di Puglia?

"Avere preferenze sarebbe stupido ed offensivo verso i nostri avversari: sono entrambe squadre forti con caratteristiche diverse, noi dobbiamo aspettare che il campo dica contro chi giocheremo poi prepararci al meglio. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi anche in questa partita perchè siamo stati più volte a +15 senza mai ammazzarla ed abbiamo, anche per qualità degli avversari, giocato un finale punto a punto: ho detto anche alla squadra che probabilmente un mese fa una partita del genere l'avremmo persa, invece oggi l'abbiamo vinta. Torniamo a casa con maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e maggiore fiducia; nei playoff bisogna avere la capacità di crescere ogni partita, imparare velocemente ed andare avanti, per ora questa cosa l'abbiamo fatta."

Bedetti sarà recuperato per Gara 1 di semifinale?

"Non spetta a me dirlo, spero che Francesco torni il prima possibile a far parte del gruppo e prepari la prossima serie playoff perchè è un giocatore importantissimo e quando un giocatore s'infortunia è sempre una cosa brutta. C'è un po' d'apprensione per il polpaccio di Saccaggi che è uscito prematuramente dal finale di partita, però il nostro staff medico sta già organizzando gli esami strumentali da fare già in questo fine settimana. So che abbiamo un'organizzazione che andrà a fondo il prima possibile e cercherà di rimettere in sesto i giocatori nel miglior modo; non è da dimenticare che la Società ha messo a disposizione un giocatore in più come D'Argenzio, che oggi non ha giocato ma è sempre pronto, e Scali che ha sostituito prima Rinaldi poi Bedetti ed ha sempre dato qualcosa d'impatto in difesa. Mi piacerebbe ovviamente avere la squadra al completo già da inizio settimana prossima, però nella disavventura abbiamo il potenziale per rimanere a galla."

Coach cosa vuoi dire a chi ci ha seguito dal vivo nonostante lunghissima trasferta?

"Bisogna davvero applaudirli: Davide Turci, Paolo Maggioli e Jacopo Maggioli sono venuti e sono stati strepitosi, ma i nostri tre tifosi che si sono presentati ed hanno fatto il tifo per noi su un campo molto caldo sono stati meravigliosi. Li ringrazio personalmente tantissimo, ho voluto fare anche una foto con loro perchè ha fatto molto piacere a me ed a tutta la squadra: una grande dimostrazione d'affetto."

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 29 maggio per Gara 1 semifinale playoff contro la vincente di Faenza-Ruvo di Puglia (serie: 2-1 Faenza), orario e luogo da definirsi a seconda dell'esito della serie.