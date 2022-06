La Rbr chiama ancora a raccolta i suoi tifosi al Flaminio. Le modalità per l'acquisto dei biglietti

Squadra in casa

Squadra in casa Rinascita Basket Rimini

Dopo il k.o. in gara 3, la Riviera basket Rimini chiama ancora una volta a raccolta i suoi tifosi. Al Flaminio, nella quarta sfida contro Roseto, i biancorossi avranno bisogno del massimo sostegno del pubblico per chiudere la serie ed evitare la gara 5.

I biglietti per Gara 4 in programma domenica 19 giugno alle ore 19.00 al Flaminio sono in vendita. Si precisa che servira' presentarsi con valido documento di identità. Ecco dove trovarli:

IN BIGLIETTERIA fino alle 19:00 di stasera e dalle 9:00 alle 19:00 di domani.

PRESSO LA TABACCHERIA PRUCCOLI TUTTO IL GIORNO di oggi e domani.

I biglietti sono in dotazione alla società Pallacanestro Roseto. Non verrano venduti biglietti agli ospiti nè in biglietteria nè da Pruccoli. Verrà richiesto a tutti un documento d'identita'.