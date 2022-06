Playoff Serie B: La Rivierabanca Rimini ancora al PalaCattani in gara 4 per chiudere la serie

Il primo match point sulla racchetta della Rivierabanca Rimini arriva questa sera al PalaCattani. Dopo la grande vittoria arrivata dopo ben due tempi supplementari, i biancorossi posso provare a chiudere la serie in gara 4. Non sarà semplice espugnare ancora il parquet dei Raggisolaris che faranno di tutto per forzare gara 5. Larry Middelton lo sa bene e tiene alta l'attenzione dei suoi.

Larry, quanto è stata importante la vittoria di ieri sera?

"E' stata una vittoria molto importante per noi, dopo la partita di martedì dovevamo ristabilire le nostre basi. Siamo stati molto presenti nel capire le dinamiche delle situazioni: è stata una partita particolare, dovevamo per forza vincere per avere un po' di margine in vista della partita di domani sera. Noi siamo coi piedi per terra, consapevoli di dover faticare ed allo stesso tempo guardare avanti con attenzione ai nostri miglioramenti. Sono piuttosto soddisfatto di quello che ho visto ieri sera perchè so che siamo tutti sul pezzo."

Quanto ha inciso la lunghezza del nostro roster in una partita da doppio overtime?

"E' un fattore chiave avere la panchina lunga come la nostra perchè possiamo far riposare i nostri titolari senza perdere troppa qualità in campo e trovarci pronti nei momenti importanti. Giocando contro squadre così corte possiamo gestire i tempi di gioco, sicuramente è un grandissimo vantaggio."

Ieri sera Coach Garelli ha detto che Vico molto probabilmente non sarà della partita. Pensi che la sua assenza inciderà?

"E' tutto da vedere perchè siamo ai playoff, un momento molto importante della stagione: personalmente credo che Vico non salterà un appuntamento del genere, aspetto domani sera per vedere la condizione fisica di tutte e due le squadre. Sarà una partita molto importante per noi perchè potremmo chiudere la serie, dobbiamo essere pronti per portarci sul 3-1."

Da ex giocatore che ha vissuto tanti momenti decisivi come questo, quale credi sia la cosa principale da tenere a mente per la squadra domani sera?

"Penso che dovremo entrare in campo rilassati, consapevoli del lavoro svolto durante l'anno e fidandoci l'uno dell'altro, ognuno dev'essere al 100% concentrato sull'obiettivo. Dobbiamo giocare una pallacanestro molto unita."?

Larry, quanto ha pesato il fattore pubblico ieri sera? Ti aspetti altrettanti tifosi in Gara 4?

"Hanno fatto molta differenza, è stato bello vedere tanti nostri tifosi a Faenza dare una carica in più alla squadra. Domani sera spero di vedere ancora più persone per far capire che siamo tutti in sostegno della squadra. Noi speriamo di dare ai nostri tifosi la soddisfazione che si meritano."?