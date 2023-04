Rivierabanca: Settimana amara per le giovanili biancorosse

Vanno verso il finale di stagione gli impegni del settore giovanile della Rinascita Basket Rimini. L’Under 19 d’Eccellenza chiude il torneo sfiorando l’impresa sul campo della capolista Pesaro. Sconfitte esterne per Under 17 e Under 15.

UNDER 19 D’ECCELLENZA

Vl Pesaro-Angels/RBR 73-71

VL Pesaro: Di Francesco 6, Aloi 3, Sgarzini 7, Colotti, Siepi 3, Sablich P. 9, Stazzonelli 11, Sablich G. 4, Grimaldi 2, Ghiselli 3, Prenga 12, Dia 13. All.: Luminati.

Santarcangelo: Renzi, Bonfè 3, Panzeri, Mulazzani 10, Benzi, Rossi 6, Lombardi 4, Mari, Morandotti 27, Sirri 8, Baldisseri, James 13. All.: Bernardi.

Gli Angels/RBR fanno visita alla capolista imbattuta Pesaro nell’ultimo turno del campionato Under 19 eccellenza. I padroni di casa si dimostrano squadra fisica con Stazzonelli, Sablich e Dia dettano il ritmo della partita ai danni degli Angels che subiscono la fisicità e il ritmo dei padroni di casa. Gli Angels nonostante il gap cercano di rimanere aggrappati alla partita con Rossi e Mulazzani ma Pesaro mostra i muscoli e all’intervallo lungo si va negli spogliatoi con un divario importante.

Coach Bernardi striglia i suoi nello spogliatoio dando consigli tecnici e tattici sul come affrontare la fisicità di Pesaro. Al rientro detto fatto per gli Angels. Morandotti si scalda, Rossi prende rimbalzi importanti. A fare la differenza però è Lombardi, schierato da numero 3, che con la sua intensità mette in difficoltà Pesaro e ricuce la distanza fra le squadre. Nell’ultimo quarto i padroni di casa si schierano a zona. Morandotti arma la mano, Sirri riesce a venir fuori e capitan Dario Rossi nella sua ultima partita giovanile mostra i denti.

Una super Santarcangelo risorge dal meno 20 e a 2 minuti pareggia la partita. Da qui finale al cardiopalma. Pesaro mette una tripla, Morandotti risponde con un fallo e canestro. Stazzonelli fa 1/2 ai liberi dopo svariati botta e risposta. Gli Angels hanno 12 secondi e riescono a trovare un buon tiro allo scadere che però non trova il fondo della retina. I riminesi escono a testa alta e finisce così il percorso nel campionato Under 19 Eccellenza 2022/23.

UNDER 17 D’ECCELLENZA

Pontevecchio-Angels/RBR 74-59 (20-17, 23-13, 18-10, 13-19)

Angels/RBR: Valmaggi 9, Baschetti 5, Godenzini 2, Pivetti 5, Curci, Innocenti 9, Marsili 2, Pansolini, Frisoni 2, Amaroli 8, De Gregori 9, Di Giacomo 8. All.: Brugè. Ass.: Miriello.

Sconfitta in trasferta per l’Under 17 d’Eccellenza contro Pontevecchio. Pronti e via la partita diventa una battaglia dove le due squadre si rispondono colpo su colpo, ma è la squadra ospite grazie a delle giocate individuali a chiudere i primi 10 minuti in vantaggio sul punteggio di 20-17. Nel secondo quarto gli Angels fanno fatica a contenere gli 1c1 degli avversari i quali riusciranno a mantenere il vantaggio ed andare alla pausa lunga sul punteggio di 43 a 30.

Nel secondo tempo gli Angels provano a lottare mostrando delle buone difese e attraverso dei contropiedi riescono a rimontare punto dopo punto avvicinandosi alla squadra di casa. Ma un break negli ultimi minuti da parte di Pontevecchio permette di ricreare un divario tra le due squadre e di portarsi a casa la vittoria per il punteggio di 74 a 59.

UNDER 15 D’ECCELLENZA

Unahotels Reggio Emilia-IBR/RBR 88-64 (22-13, 22-16, 18-17, 26-18)

IBR/RBR: Tassani 11, Frisoni, Almasi 7, San Martini 2, Cervetti, Arcangeli 2, Altini 4, Ruggeri 27, Ronci 9, Tura 2. All.: Carasso. Ass.: Gollinucci, Verni.

Sconfitta per i guerrieri dell'Under 15 d’Eccellenza sul difficile campo di Reggio Emilia. Rimini in trasferta sul difficile e prestigioso campo di Reggio Emilia si presenta decimata con Ricci, Longo e Bracci assenti causa influenza e infortuni. L’inerzia della partita è subito dei padroni di casa che si portano avanti sul 15-3, complice la poca attenzione difensiva dei riminesi nei primi minuti di gioco. Ruggeri in attacco prova a ricucire lo svantaggio grazie alle sue penetrazioni. Il primo quarto finisce 22-13 per Reggio Emilia. Nel secondo quarto Rimini continua a soffrire la fisicità degli avversari che conquistano molti rimbalzi offensivi e riescono ad essere più reattivi sulle palle vaganti. Gli Ibr nonostante le difficoltà riescono a rimanere in partita finendo il primo tempo in svantaggio ma ancora all’interno della partita (44-29).

Nel secondo tempo gli Warriors si riavvicinano nel punteggio ma alla lunga i padroni di casa fanno valere la loro superiorità fisica e conquistano il foglio rosa. Vince Reggio Emilia 88-64.

Prossima partita lunedì 3 aprile, ore 19,20, alla Carim contro la Virtus, sperando di recuperare al più presto tutti i ragazzi.