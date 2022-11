Rbr: Una vittoria ed una sconfitta per le giovanili RBR, riposa l'U15

Solo due formazioni giovanili d'Eccellenza RBR impegnate nell'ultimo turno di campionato, entrambe quelle targate Angels/RBR (U17 e U19), mentre l'U15 Eccellenza IBR/RBR ha osservato una giornata di riposo e tornerà in campo sabato 5 novembre alle ore 18.00 in casa della Fortitudo 103 Academy Bologna.

U19 ECCELLENZA

Angels Santarcangelo/RBR-Basket Club Fratta Umbertide 97-44 (parziali 17-6, 49-16, 76-32)

TABELLINO ANGELS/RBR: Amati 5, Bonfè 3, Panzeri 8, Mulazzani, Benzi 9, Rossi 5, Macaru 8, Lombardi, Morandotti 21, Sirri 28, Baldisserri 5, James 5. All. Bernardi,

TABELLINO UMBERTIDE: Venti 8, Crispoltoni 11, Fiorucci 6, Pelloni 2, Roscioli 9, Mariotti 6, Giottoli 2, Guidi, Giornelli, Babucci, Monsignori, Luzzi. All Crispoltoni.

Gli Angels/RBR piazzano la seconda vittoria consecutiva. Dopo i due punti conquistati sull’ostico campo di San Lazzaro arriva anche la prima vittoria fra le mura amiche del PalaSGR.

Santarcangelo ospita Umbertide, priva del suo miglior giocatore ed ultima della classe. I ragazzi di Coach Bernardi sono bravi a tenere alta la concentrazione e portare a casa il risultato.

Dopo il primo quarto gli Angels/RBR già scavano il solco che gli ospiti non riusciranno poi a recuperare. Sugli scudi dei santarcangiolesi Sirri, che collezionerà a fine partita 28 punti e 16 rimbalzi, ed un Morandotti ispirato sia versione assist-man che realizzatore.

Coach Bernardi dà spazio anche a chi quest’anno non ha giocato molti minuti ed ottiene un ottima risposta. Panzeri si dimostra in gran forma e tutti i 12 iscritti a referto fanno il loro ingresso in campo dando il proprio apporto al raggiungimento del risultato finale.

L'U19 Eccellenza Angels/RBR tornerà in campo lunedì 7 novembre alle ore 18.45 in casa della Bramante Pesaro.

U17 ECCELLENZA

Angels Santarcangelo/59RBR-Compagnia dell’Albero Ravenna 59-64 d.t.s. (parziali 13-19; 25-25; 33-39; 52-52)

TABELLINO ANGELS/RBR: Amaroli, Amati 2, Antolini, Baschetti 18, De Gregori 1, Di Giacomo 5, Frisoni 10, Godenzini 9, Marsili, Pansolini 2, Pergolini, Pivetti 12. All. Brugè, Porcarelli.

Gli Angels Santarcangelo/RBR, acciaccati dagli infortuni, perdono dopo un supplementare contro la Compagnia dell’Albero Ravenna.

Pronti via e sono subito gli Angels ad imporre il gioco, guidati da uno straordinario Pivetti da 12 punti, 8 rimbalzi e 4 recuperi.

Nel secondo quarto, la Compagnia mostra il suo talento offensivo arginando una buona difesa dei padroni di casa. Si va all’intervallo lungo in perfetta parità.

Il terzo periodo inizia male per i ragazzi clementini e la Compagnia fugge sul +6 a 10' dal termine.

Nell’ultimo periodo i ragazzi gialloblù aumentano l’intensità e grazie ad un’ottima prestazione di Baschetti e Godenzini raggiungono il +3 a 8" dalla fine. Ravenna però non molla e tira fuori il coniglio dal cilindro, segnando una tripla allo scadere e portando la gara all’overtime.

Nei restanti 5', una Santarcangelo carica di falli non riesce a contrastare la Compagnia dell’Albero, che porta a casa il risultato dopo 45'.

L'U17 Eccellenza Angels/RBR tornerà in campo sabato 5 novembre alle ore 18.00 contro Polisportiva Cesenatico presso il PalaSGR.