Rivierabanca: Tre vittorie su tre per le giovanili

Turno di campionato estremamente positivo per le formazioni giovanili della Rivierabanca che portano a casa solo referti rosa dai rispettivi impegni. Nello specifico, l'U19 Eccellenza chiude una prima fase del campionato letteralmente dominato con un'altra vittoria, la dodicesima su altrettante partite disputate (100% di vittorie), mentre l'U17 Eccellenza coglie due successi ravvicinati contro i Baskers Forlimpopoli.

U19 ECCELLENZA

RBR/Angels Santarcangelo-Pontevecchio 69-57 (parziali 14-14, 28-35; 47-47)

TABELLINO RBR/ANGELS: Amati, Carletti 8, Mancini 4, Morandotti 28, Nuvoli 20, Karpuzi 2, Ballarini, Mari 3, Macaru 2, Benzi 2. All. Ferrari.

TABELLINO PONTEVECCHIO: Malaguti 2, De Movellis, Trepiccione 15, Albieri 5, Costantini 2, Secchiaroli 6, Premoli 2, Grauti 3, Antonetti 3, Raspadori. All. Lepore.

Si conclude così la prima fase del campionato Under 19 Eccellenza con i nostri gialloblù che finiscono 12/12 in testa alla classifica.

Pur con tante assenze tra le loro fila, i santarcangiolesi si trovano ad affrontare una partita dai ritmi alti e piena di contatti, che si rivela da subito equilibrata.

Da entrambe i lati c’è tanta energia, ma Pontevecchio nel secondo periodo riesce ad avere la meglio, riuscendo a forzare palle perse degli avversari ed allungando sui gialloblù.

I ragazzi biancorossi però rientrano nel terzo periodo con un atteggiamento diverso, alzando subito il ritmo da entrambi i lati del campo.

La lotta sotto canestro di Mari ed i tanti palloni recuperati da Mancini e Nuvoli regalano dei contropiedi facili alla Rivierabanca che guidati da uno scatenato Morandotti portano a casa l’ennesima, non che bellissima, vittoria.

U17 ECCELLENZA

RBR/Angels Santarcangelo-Baskérs Forlimpopoli 59-42

TABELLINO RBR/ANGELS: Lombardi 10, Tomasetig 8, Macaru 14, Paduano 2, Benzi 13, Mari 4, Bonfè 9, Morandotti 2, Pini, Antolini, Borla. All. Bernardi, Gollinucci.

Baskérs Forlimpopoli-RBR/Angels Santarcangelo 53-60

TABELLINO RBR/ANGELS: Mari 10, Macaru 16, Lombardi 11, Morandotti 21, Benzi 2, Paduano, Bonfè, Tomasetig, Panzeri, Pini, Borla. All. Bernardi, Gollinucci.

Settimana con format NBA per gli U17 RBR/Angels di Coach Massimo Bernardi che giocano un back-to-back con Forlimpopoli.

Entrambe le partite vengono giocate con altissima intensità in difesa, concedendo agli avversari appena 95 punti in totale.

Nella parte offensiva si è vista l’attenzione nei dettagli preparati in settimana e grande solidità da parte di tutto il gruppo.

Questi ingredienti consentono ai ragazzi di portare a casa due vittorie in una settimana.

Ora rimane l’ultima partita della stagione regolare, che si disputerà giovedì 17 alle ore 19:20 al PalaSGR contro BSL.