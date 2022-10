Basket A2: IcaroTv media partner ufficiale della Rivierabanca

RivieraBanca Basket Rimini ed Icaro TV comunicano congiuntamente di aver raggiunto un accordo per la stagione 2022-2023 relativo al servizio di Media Partner.

Nello specifico, Icaro TV (canale 18 del digitale terrestre) effettuerà le riprese delle gare casalinghe di RBR, che insieme a tutto il campionato di Serie A2 OldWildWest saranno visibili solamente in diretta streaming esclusiva sulla piattaforma LNP Pass, e fornirà il suo supporto professionale per le relative interviste post partita.Inoltre, trasmetterà in differita tutte le partite di campionato di RBR (sia in casa che in trasferta) alle ore 20.35 di domenica (in caso di turni infrasettimanali, la differita verrà mandata in onda in seconda serata).

Icaro TV è visibile in streaming su www.icaroplay.it, ma opera anche in radio tramite Radio Icaro (92 FM). Il sito web di riferimento è www.newsrimini.it, mentre le pagine social sono Icaro Sport (Facebook) e @icaro.sport (Instagram).

"Come Società siamo davvero contenti di questa rinnovata collaborazione con Icaro TV che ci ha sempre accompagnato nel progetto RBR. - questo il commento del DS Davide Turci - Avremo l'occasione, grazie alle riprese televisive effettuate da Icaro TV, di offrire un servizio molto professionale. Siamo contenti di poter dare un prodotto di altissima qualità ai nostri tifosi ed a tutti gli appassionati di pallacanestro che potranno godere di queste immagini.A nome di tutta la Società ringrazio l'amico Roberto Bonfantini ed il CEO Francesco Cavalli, insieme al CdA di Icaro TV."