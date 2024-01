La Self Group Millennium è troppo per la Nts Informatica Rimini

Da una Padova all'altra la differenza è tanta e trovarsi davanti una corazzata dalla caratura da serie A è troppo per la NTS Informatica Rimini in questa fase di campionato. Via del canestro praticamente preclusa fin dalle prime battute, tutto facile per PMB, brava nelle due parti del campo e tutto difficile per Rimini che segna solo alla fine del quarto. Il tabellino non ha bisogno di commenti.

Freno tirato per Rimini anche nel 2° quarto quando i veneti, forti del divario acquisito, sembrano rilassarsi un po' ma sempre col pieno controllo del campo e il bottino è misero, solo 4 punti. Dopo il riposo stessa musica: Rimini vorrebbe dare segni di reazione, ma Padova non ne vuole sapere, alza il ritmo e vola via a chiudere il quarto senza alcuna pietà sul 51-11.

Degli ultimi 10' non si può fare a meno e si gioca in scioltezza. BMP Padova abbassa la guardia e Rimini può finalmente stemperare la delusione mettendo a segno qualche canestro in più, ma senza la consolazione di portare a casa il quarto. Che fosse dura si sapeva, così è troppo, la volontà, l'impegno e l'entusiasmo di NTS Informatica Basket Rimini non meritano questo risultato, ma se non si fa canestro non può che finire così. Il prossimo capitolo sarà ancora in trasferta a Gradisca d'Isonzo e dovrà andare diversamente.

Self Group Millennium Basket – NTS Informatica Basket Rimini 66-25

SELF GROUP MILLENNIUM BASKET: Bargo 8, Foffano 12, Gamri, Faccioli 8, Raourahi 26, Benedetti 8, Gallina, Leita 4, Lentini. All. Da Villa.

NTS INFORMATICA BASKET RIMINI: Loperfido 6, Acquarelli 1, Raik 10, Di Francesco 6, Martinini, Storoni, Rossi, Obino, Ladson 2. All. Loperfido.

ARBITRI: Figus e Di Tullio.

PARZIALI: 18-3, 29-7, 51-11