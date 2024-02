Rimini-Agrigento, prima da ex per Meluzzi. Tassinari: "Spero che faccia bene ma..."

Per la Rivierabanca Rimini parte la fase ad orologio del Campionato di Serie A2. Una fase, la seconda del torneo, quello che prevede dieci partite dove ogni squadra incontra, in casa, le 5 formazioni dell’altro girone che sono posizionate alle sue spalle in classifica ed in trasferta le altre 5, arrivate sopra di lei.

La prima sfida è contro la Moncada Energy Agrigento, una formazione che in Regular Season ha accumulato un bottino di 12 punti (6 vittorie e 16 sconfitte) che nel girone Verde valgono il terzultimo posto di classifica.

La Rivierabanca ritrova sul suo cammino un ex della scorsa stagione, ovvero il playmaker riminese Davide Meluzzi, che nell’arco di questa annata sta viaggiando in Sicilia a 8,6 punti di media.

E proprio a Meluzzi sono dedicati i passaggi più interessanti della conferenza stampa di Coach Zambelli e di Andrea Tassinari. Ecco le loro parole.

Le parole di Mauro Zambelli

Agrigento - "C'è stato bisogno di affrettare i tempi - spiega Zambelli - perché affrontiamo un avversario che non conoscevamo e che non avevamo incontrato prima. Ma la preparazione del match è stata eseguita alla perfezione. Resta atteso che è una partita pericolosa per la capacità degli avversari, solidi in difesa e pericolosi in contropiede, di giocare le sfide"

La formula del torneo - "Questa formula ti dà la sensazione di aver raggiunto qualcosa ma in realtà manca ancora tantissimo"

Il PalaFlaminio - "Giocare in casa è sempre un punto di forza perché ci arriva una spinta importante, come ad esempio è accaduto nella vittoria della scorsa settimana con Udine".

La situazione degli avversari - "Non farei affidamento sulle strisce positive o negative che siano, basti pensare a quello che è accaduto ieri sera a Cividale con Trapani. Va giocata ogni partita, di volta in volta, con il massimo della cattiveria sportiva"

Meluzzi e gli altri - "Sappiamo quanto possano incidere i giocatori italiani in questo campionato creando nuclei che poi diventano importanti come nel caso di Agrigento. Penso ad Ambrosin per le sue capacità realizzative, penso a Chiarastella, alla sua intelligenza e alla capacità di fare da collante tra i compagni e penso a Meluzzi che è un nostro ex importante. Sappiamo che ci sarà da sudare"

La classifica - "Abbiamo maturato questo vantaggio infinitesimale chiudendo al settimo posto. Un vantaggio sulle inseguitrici per il quale dobbiamo trovare il maggior numero di vittorie possibili in queste dieci gare per mantenerlo. Ma anche per ambire anche al sesto posto. Dobbiamo essere attenti perché ognuno gioca per obiettivi importanti e non dobbiamo aspettarci nessuna partita facile"

L'analisi di Andrea Tassinari

La posizione in Regular Season - "Il settimo posto per noi è una conquista. Soprattutto per come avevamo iniziato. Ma ci sono ancora due mesi di campionato. Rimaniamo li, ce lo teniamo stretto ma lavoriamo per migliorare partita per partita per migliorare"

Cividale-Trapani - "La vittoria di Cividale ha stupito tutti. Per il resto penso che nelle sfide tra il nostro Girone e l'altro ci sarà più di qualche sorpresa"

Preparazione del match - "Abbiamo preparato il match come tutti gli altri con il Coach e lo staff che lavorano sulla parte tecnica e su quella fisica e noi che dobbiamo mettere in campo quello che ci viene chiesto. Agrigento ora è in sfiducia ma sono una buona squadra con ottimi giocatori. Dobbiamo fare attenzione ai loro cambi di ritmo"

Meluzzi - "Non l'ho sentito in questi giorni ma l'ho sentito un paio di volte durante l'anno. Mi fa piacere farlo. L'anno scorso abbiamo passato tanto tempo insieme eravamo sempre nella stessa macchina. Spero per lui che faccia una bella partita a Rimini perché è di qui, ma che alla fine la partita la portiamo a casa noi".

Il video della conferenza stampa di Zambelli e Tassinari