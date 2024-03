Rivierabanca, al Flaminio è di scena la Novipiù. Tassinari: "Ci giochiamo un posto per i playoff"

Nel pomeriggio di Pasqua si tornano ad accendere i riflettori del Flaminio. Reduce da quattro vittorie consecutive la Rivierabanca Rimini ospita nel 7° turno della fase a orologio del campionato di serie A2 la Novipiù Monferrato.

Palla a due domenica (31 marzo) con inizio alle 18. Attualmente la Novipiù occupa il penultimo posto del girone verde con un bilancio di 10 punti, 5 vittorie e 17 sconfitte.

I piemontesi nella fase a orologio hanno trovato fin qui una sola vittoria in casa contro la Fortitudo Bologna, ma hanno sempre dato prova di grande competitività come dimostrano le recenti sconfitte solo al fotofinish contro Verona e Forlì.

La squadra fa molto leva sull’asse del duo americano Kelly-Pepper, ma ha giocatori di esperienza in categoria come Niccolò Martinoni e Abdel Fall.

La Novipiù Casale Monferrato

In cabina di regia Andrea Calzavara, visto lo scorso anno a Mantova, regista atletico, molto alto per il ruolo, uno dei giovani emergenti di questo campionato. Al suo fianco Cj Kelly, come guardia titolare, rookie, tiratore da tre punti mortifero, miglior realizzatore della squadra.

Ala piccola titolare l’esperto Dalton Pepper, atleta molto eclettico, bravo a rimbalzo e in post basso contro gli esterni, può anche giocare da quattro con possibilità di tirare da tre punti o attaccare il ferro.

E’ la seconda opzione offensiva della squadra. Ala grande del quintetto Niccolò Martinoni, capitano, bandiera storica di Casale, giocatore esperto e tecnico. Il centro titolare è Abdel Fall, ex Latina, navigato in serie A2, molto attivo senza palla e molto bravo a rimbalzo in attacco nonostante l’altezza attorno ai 2 metri.



Dalla panchina cambio del regista Tommy Pianegonda, giocatore con un passato a Ferrara e Trapani, mancino, molto rapido tra le sue caratteristiche nello spingere il contropiede.

A disposizione anche come combo guard Nicolo Castellino, un classe 2002, assistman molto bravo nel pik and roll a creare scarichi per i compagni sul perimetro. Nel ruolo di ala Tommaso Fantoma, scuola Trieste, l’anno scorso a Udine, molto atletico, forte senza palla, sa garantire tagli, schiacciate e corsa in contropiede.

Da non sottovalutare anche nel piazzato al tiro da tre punti. Cambio dalla panchina Raffaele Romano, ala dinamica e di energia. A chiudere il roster Seraphin Kadjvidi, giocatore con spiccate doti interne.

Il commento di Coach Zambelli e Tassinari

Mauro Zambelli (vice allenatore) - “Continua la nostra corsa ai primi 8 posti con un importantissimo impegno di fronte al nostro pubblico. Abbiamo un piccolo vantaggio sulle inseguitrici e l'unico modo per essere certi di mantenerlo è vincere le partite rimaste. Monferrato ha un quintetto di grande qualità: dovremo evitare che Kelly, Pepper e Martinoni entrino in partita con tiri da 3 punti aperti”.

Andrea Tassinari (giocatore) - “Quella con Monferrato è nuovamente una partita molto importante, tutte le squadre continuano a vincere e anche noi non possiamo sbagliare. Ci stiamo giocando un posto per i playoff e di queste 4-5 squadre in corsa, almeno una dovrà fare la fase salvezza, per cui sono gare molto importanti. La Novipiù è una buona squadra, ma noi faremo di tutto per controllare il ritmo”.