Rivierabanca a Milano contro l'Urania, Zambelli: "Vogliamo il miglior piazzamento in vista dei Play Off"

Ultimi 40 minuti di fase a orologio, prima di tuffarsi nel tabellone playoff, per il campionato di serie A2 Old Wild West. La Rivierabanca Basket Rimini, per il 10° e ultimo turno, sarà impegnata in trasferta contro l’Urania Milano.

Appuntamento domenica 21 aprile, con palla a due alle 18, al PalaLido Allianz Cloud di Milano.



Rimini arriva all’appuntamento con l’Urania dopo una fase a orologio da otto vittorie e una sola sconfitta. Milano è invece reduce dalla super vittoria in trasferta a Trieste (84-86) e attualmente occupa il 5° posto del girone verde con 30 punti, 15 vittorie e 16 sconfitte.

L'Urania Milano

In fase a orologio i lombardi stanno trovando 77,7 punti di media a partita, 47% da due, 36% da tre, 78% ai liberi e 31,7 rimbalzi. Cinque gli uomini in doppia cifra: Potts 15,9, Montano 13,8, Amato 13,2, Lupusor 11,6, Beverly 10,5.

Play titolare Andrea Amato, portatore di palla alto, molto talentuoso, efficace nel tiro da tre punti. Al suo fianco come guardia Giddy Potts, giocatore di grande stazza, che abbina al fisico le capacità di correre velocemente in uscita dai blocchi.

E’ il riferimento offensivo numero uno ed è molto bravo a crearsi il tiro dal palleggio. A completare il reparto esterni Giovanni Severini, che è uno specialista difensivo ma che non disdegna nell’arco della partita qualche conclusione piazzata.

Sotto canestro l’ala grande è Ion Lupusor che è reduce da una stagione molto positiva, è un quattro tattico che apre il campo ma anche capace di punire giocando in post basso. Il cinque titolare Gerald Beverly, ottimo rimbalzista offensivo, prestante fisicamente.



In uscita dalla panchina Davide Bonacini, giocatore veterano, di categoria, che sa attaccare bene il ferro. Il cambio delle guardie è Matteo Montano, altro giocatore molto bravo in uscita dai blocchi. A completare il roster negli esterni Matteo Cavallero, classe 2003, prodotto del settore giovanile può giocare anche all’occorrenza da quattro.



Sotto canestro Aristide Landi, ex di turno alla Rivierabanca lo scorso anno, giocatore forte a rimbalzo e con buone soluzioni sia da sotto sia dal perimetro. Infine come centro Giorgio Piunti, capitano, da tanti anni all’Urania, giocatore molto roccioso capace anche di segnare dalla media distanza.

Alla vigilia del match Coach Zambelli ha rilasciato un'intervista alla newsletter ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro. Ecco le sue parole.

Coach Zambelli: "Testare le nostre nuove rotazioni"

Piazzamento Play Off - “Ci aspetta una partita difficile ed importante: vogliamo cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff".

L'Urania - "L’Urania Milano è una squadra profonda e talentuosa, ama giocare in velocità e ha grandissima capacità nel tiro da 3 punti, con interpreti diversi: sarà necessaria quindi una prova difensiva maiuscola, per poter giocare le nostre carte in trasferta".

Masciadri - "Sarà altrettanto importante continuare a testare le nostre nuove rotazioni, dettate dall'assenza di Masciadri”.

Le ipotesi di parità con coinvolta Rimini

36 PUNTI - TRIESTE-RIMINI

5. TRIESTE (1-1, +5)

6. RIMINI (1-1, -5)



34 PUNTI – TRIESTE-RIMINI-CIVIDALE

5. CIVIDALE (3-1)

6. TRIESTE (2-2)

7. RIMINI (1-3)



34 PUNTI – TRIESTE-RIMINI

5. TRIESTE (1-1, +5)

6. RIMINI (1-1, -5)



34 PUNTI – RIMINI-CIVIDALE

6. CIVIDALE (2-0)

7. RIMINI (0-2)

Urania Milano-Rivierabanca Rimini come seguirla

La partita Wegreenit Urania Milano-Rivierabanca Rimini sarà trasmessa in diretta attraverso la piattaforma streaming LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv domenica dalle 20.35.

Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).