Serie A2, nella trasferta di Rieti la Rivierabanca ritrova un amico: prima volta contro Jazz Johnson

La seconda giornata della fase ad orologio del Campionato di Serie A2 mette la Rivierabanca Rimini di fronte a un curioso scherzo del destino. Domenica 18 febbraio, palla a due alle ore 18.00, la squadra riminese sarà di scena al PalaSojurner di Rieti. A ricevere la RBR la Real Sebastiani Rieti una delle due formazioni della città del Lazio. Una città che vive e mastica basket 24 ore al giorno per sette giorni su sette. Uno scontro importante per il proseguimento della seconda fase del torneo. Importante perché metterà sul cammino di Rimini la rivelazione del Girone Verde.

La Real Sebastiani, infatti, pur essendo una neo promossa in Serie A2 ha chiuso la prima fase al quarto posto con 26 punti su 22 match. Ovviamente definire la Sebastiani, ultima erede di una tradizione di quasi 80 anni, una tradizione che ha in bacheca un titolo europeo, la Coppa Korac del 1980. Una tradizione che per la stagione 2023-2024 ha deciso di affidare un ruolo delicato come quello di playmaker e all'occorrenza di guardia a una vecchia conoscenza della Rivierabanca.

Incontrarsi e dirsi addio

Parliamo, ovviamente di Jazz Johnson, classe 1996, statunitense di Portland, approdato in Italia alla Pallacanestro Cantù dai Nevada Wolf Pack. Dopo un anno a Pistoia il 29 luglio 2022 Johnson è stato ingaggiato da Rimini.

Al tempo Rimini era neopromossa in Serie A2 diventando nel corso della stagione un autentico beniamino del pubblico. Con 479 punti in 24 partite, infatti, Jazz è stato il miglior realizzatore per punti totali dell'intero Girone Rosso oltre che, per larghi tratti del torneo, anche per media punti.

Ma non solo sempre nel Girone Rosso di regular season ha chiuso al terzo posto per media assist 4,8. Ma come tutte le grandi passioni il rapporto tra Johnson e Rimini è durato lo spazio di 365 giorni lasciando però un reciproco gradevole ricordo.

Nell'estate del 2023, infatti, è passato alla Sebastiani Rieti dove, nella stagione in corso, ha messo a segno 453 punti in 22 match e 701 minuti in campo alla considerevole media di 20,59 a partita.

Domenica prima del match sarà sicuramente sorrisi e grandi abbracci ma poi in campo ognuno per la propria strada