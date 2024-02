Rivierabanca alla prova Sebastiani Rieti, partita particolare per coach Dell’Agnello

La Rivierabanca Basket Rimini incontra una figura importante del suo recente passato. Nel secondo turno della fase a orologio i biancorossi saranno impegnati sul parquet della Real Sebastiani Rieti, squadra in cui oggi milita l’ex beniamino Jazz Johnson. Si tratta della prima sfida da ex di turno.

Sarà una partita particolare anche per coach Sandro Dell’Agnello, che vanta nel suo curriculum anche una recente esperienza sulla panchina di Rieti. Appuntamento domenica (18 febbraio) con palla a due sul parquet di Rieti alle 18.

Il roster della Sebastiani Rieti

Proprio Jazz Johnson è la stella degli avversari, ha chiuso la stagione regolare non solo come miglior marcatore della squadra ma anche del girone verde con 20,6 punti di media a partita. Jazz è poi ben coadiuvato dalla prestanza di Dustin Hogue, in questo caso 2° miglior rimbalzista del girone verde con 8,9 catturati a partita.

La Real Sebastiani ha avuto un percorso ricco di soddisfazioni: 26 punti in classifica, 13 vittorie e 10 sconfitte. La squadra produce 81,6 punti di media, in regular season tirava da tre con il 41% ed era 3° del girone per rimbalzi con 36,9 a match.

Quattro i giocatori in doppia cifra di media: Johnson 20,6 punti a partita, Hogue 12,2, Sarto 10,9 e Spanghero 10,8. Nell’ultimo turno la Real Sebastiani si è arresa di 10 lunghezze sul campo di Forlì 83-73.

Il playmaker titolare è Giacomo Sanguinetti, ottimo regista, passatore e tiratore da tre punti quando le difese sono concentrate altrove. Al suo fianco giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni a queste latitudini Jazz Johnson, che anche a Rieti ha confermato tutto il suo talento e la capacità di segnare tanti punti con molteplici soluzioni.

A chiudere il pacchetto esterni titolare Alvise Sarto, scuola Treviso, con cui ha anche fatto esperienza in serie A1, è uno specialista nel tiro da tre a cui abbina una buona difesa sugli esterni avversari.

Nel ruolo di ala grande Danilo Petrovic, reduce dalla retrocessione con Ravenna, si tratta di un quattro tattico che apre molto il campo. Il pivot titolare è Dustin Hogue, che è stato anche finalista in serie A1 con Trento, sta producendo tantissimo, forse il giocatore più forte del campionato in post basso, prettamente interno, molto abile dentro al pitturato.

Cambio del playmaker Marco Spanghero, giocatore di grande esperienza, bravo a tirare da tre punti dal palleggio. Il cambio della guardia è Lorenzo Piccin, anche lui scuola Treviso, era a Rieti già lo scorso anno e ha avuto buono spazio nello scorso della stagione. Il cambio del tre, almeno sulla carta, è Nazzareno Italiano, ma la sua presenza potrebbe essere in dubbio.

Sotto canestro c’è Davide Raucci, giocatore in grado di cambiare il quattro e all’occorrenza anche il cinque, atleta molto energico. E’ poi arrivato a stagione in corso Karl Marcus Poom, spesso utilizzato come cambio di Petrovic, è un giovane abile in post basso.

Infine cambio del cinque Andrea Ancelotti, visto anche a Santarcangelo, super veterano della categoria, con esperienza in A1, giocatore molto alto ma bravo nel servire i tagli dei compagni. A chiudere il roster Vittorio Nobile, che però sta recuperando da un infortunio