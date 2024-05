La Rivierabanca perde anche Gara 2 del playoff: adesso è complicata

Quella del PalaSojurner di Rieti per la Rivierabanca Rimini doveva essere la gara del riscatto, la gara nella quale veniva fugati e dubbi e gli errori di gara 1. La sfida nella quale veniva rimessa in parità la serie playoff portando l'inerzia del fattore campo dalla propria parte.

Ma purtroppo non è andata come i tifosi, gli appassionati e soprattutto Coach Dell'Agnello speravano. È finita 73-69 per i padroni di casa al termine di 40' nei quali la Rinascita ha combattuto con forza, è stata avanti fino al termine del terzo quarto per poi cedere, di un'inezia nella frazione finale.

Ora la serie recita Rieti-Rimini 2-0 e si fa davvero dura. Il 9 maggio al Palasport Flaminio servirà una prova di forza per accorciare il distacco e soprattutto per evitare la terza e decisiva sconfitta.

LA PARTITA

Parte bene, benissimo, la Rivierabanca che al termine del primo quarto è avanti di +15, 15-30 il parziale dopo 10' minuti. Nel secondo quarto i padroni di casa si assestano meglio sul parquet ed iniziano a macinare punti.

La frazione termina 22-17 per Rieti mentre il risultato con cui le due formazioni vanno al riposo lascia a Rimini un vantaggio cospicuo, +10, 37-47 il parziale.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Sebastiani, spinta da un Johnson letteralmente immarcabile, cambia passo e prima riduce il gap e poi al minuto 27 con un tiro di Italiano centra l'aggancio.

A quel punto la partita, di fatto, riparte da zero ma Rimini ha speso molto, forse troppo e Rieti ne approfitta. Nel quarto finale la sfida è punto a punto finché una tripla di Tomassini sembra spezzare l'inerzia.

Ma Rieti non ci sta e ancora una volta riaggancia e poi sorpassa Rimini. Al minuto 38.15 il distacco è di +5 per i padroni di casa, 70-65. La Rivierabanca tenta un ultimo sforzo e arriva fino al 70-96 a -53 secondi dalla fine.

Ma qui arriva il capolavoro di lucidità e balistica di Hogue che piazza la tripla decisiva. Nei secondi finali un tiro libero di Johnson cesella il punteggio sul 73-69. E il PalaSojurner scoppia in un boato fragoroso.

IL TABELLINO

Real Sebastiani Rieti - RivieraBanca Basket Rimini 73-69 (15-30, 22-17, 17-7, 19-15)



Real Sebastiani Rieti: Jazz Johnson 24 (7/10, 2/6), Dustin Hogue 16 (7/12, 0/0), Danilo Petrovic 12 (0/1, 4/7), Vittorio Nobile 8 (1/2, 2/3), Marco Spanghero 7 (2/5, 1/5), Lorenzo Piccin 4 (2/3, 0/0), Nazzareno Italiano 2 (1/1, 0/2), Davide Raucci 0 (0/5, 0/2), Giacomo Sanguinetti 0 (0/0, 0/1), Andrea Ancellotti 0 (0/1, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 7 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Dustin Hogue 12) - Assist: 19 (Jazz Johnson 7)



RivieraBanca Basket Rimini: Alessandro Simioni 17 (4/5, 3/5), Derrick Marks 16 (4/8, 2/7), Giovanni Tomassini 11 (1/1, 2/7), Justin Johnson 10 (3/4, 1/3), Simon Anumba 8 (3/4, 0/0), Alessandro Grande 7 (0/1, 1/5), Andrea Tassinari 0 (0/0, 0/1), Francesco Pellegrino 0 (0/2, 0/0), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/1), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Justin Johnson 10) - Assist: 14 (Derrick Marks, Justin Johnson 4)