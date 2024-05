Inizia la serie playoff, Rimini-Rieti. Pellegrino: Sarà una sfida lunga e combattuta"

Inizia la serie. Sarà ricca di contenuti e pronta a regalare emozioni. Sabato (4 maggio), con palla a due alle 21, inizia l’avventura della Rivierabanca Basket Rimini nei quarti di finale dei playoff di serie A2 Old Wild West. I biancorossi sfidano, al meglio delle cinque gare, la Real Sebastiani Rieti.

Tanti i contenuti: dalla sfida al grande ex di turno Jazz Johnson, ai recenti trascorsi di coach Sandro Dell’Agnello proprio sulla panchina della Real Sebastiani.

C’è anche il precedente stagionale, che risale al 2° turno della fase a orologio: in una partita combattuta e avvincente fu Rieti a imporsi al palaSojourner per 93-86. Una curiosità: è l’unica partita che Rimini ha perso nei dieci match dell’orologio.

La Real Sebastiani Rieti

La Real Sebastiani ha invece poi chiuso l’orologio con un bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte, chiudendo in classifica al terzo posto con un bilancio complessivo di 40 punti (record di 20 vittorie e 12 sconfitte).

La squadra è guidata proprio dall’ex di turno, Jazz Johnson, che si presenterà all’appuntamento con extra stimoli. Ma coach Alessandro Rossi può contare su un roster molto profondo, con 12 giocatori in rotazione. Il confronto delle statistiche nella fase a orologio. Rimini: 83,2 punti di media, 55% da due, 38% da tre, 75% ai liberi e 40,5 rimbalzi. Rieti: 80,6 punti di media, 51% da due, 37% da tre, 76% ai liberi e 38,8 rimbalzi di media.

Il playmaker titolare è Giacomo Sanguinetti, ottimo regista, passatore e tiratore da tre punti quando le difese sono concentrate altrove. Al suo fianco giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni a queste latitudini Jazz Johnson, che anche a Rieti ha confermato tutto il suo talento e la capacità di segnare tanti punti con molteplici soluzioni.

A chiudere il pacchetto esterni titolare Alvise Sarto, scuola Treviso, con cui ha anche fatto esperienza in serie A1, è uno specialista nel tiro da tre a cui abbina una buona difesa sugli esterni avversari. Nel ruolo di ala grande Danilo Petrovic, reduce dalla retrocessione con Ravenna, si tratta di un quattro tattico che apre molto il campo.

Il pivot titolare è Dustin Hogue, che è stato anche finalista in serie A1 con Trento, sta producendo tantissimo, forse il giocatore più forte del campionato in post basso, prettamente interno, molto abile dentro al pitturato.

Cambio del playmaker Marco Spanghero, giocatore di grande esperienza, bravo a tirare da tre punti dal palleggio. Il cambio della guardia è Lorenzo Piccin, anche lui scuola Treviso, era a Rieti già lo scorso anno e ha avuto buono spazio nello scorso della stagione.

Il cambio del tre, almeno sulla carta, è Nazzareno Italiano. Sotto canestro c’è Davide Raucci, giocatore in grado di cambiare il quattro e all’occorrenza anche il cinque, atleta molto energico.

E’ poi arrivato a stagione in corso Karl Marcus Poom, spesso utilizzato come cambio di Petrovic, è un giovane abile in post basso. Infine cambio del cinque Andrea Ancelotti, visto anche a Santarcangelo, super veterano della categoria, con esperienza in A1, giocatore molto alto ma bravo nel servire i tagli dei compagni.

A chiudere il roster Vittorio Nobile, recuperato da un infortunio

Le parole di Coach Zambelli e Pellegrino

Dei temi tecnici e tattici della sfida alla vigilia del match hanno parlato alla newsletter ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Coach Mauro Zambelli e Francesco Pellegrino. Ecco le loro parole.

“Dopo un girone di ritorno importante, c’è tanta voglia di giocare questi scontri a eliminazione diretta - spiega Zambelli - speriamo di avere tutti nelle migliori condizioni, chiaro che non potremo usufruire di Masciadri. Su Jazz Johnson dovremo difendere molto bene, ci vuole grande sforzo suddiviso su diversi marcatori e coinvolgimento dei giocatori del lato debole, lui è capace di fare canestro in proprio ma è anche bravo a innescare i compagni che hanno capacità di tiro da 3 importanti. Rieti ha 12 giocatori schierabili, questo dice tutto del loro valore, sono stati bravi a far fronte ad alcune assenze, è una squadra importante e che ha investito molto. Sarà una bella sfida equilibrata, partiamo da sesti contro terzi, non abbiamo il fattore campo, e sarà una serie difficile per noi”.

Gli fa eco Francesco Pellegrino: “È arrivato il momento che tutti stavamo aspettando, ognuno ha le sue motivazioni: sarà lunga e sarà una serie combattuta. Rieti è una squadra con due americani di alto livello e un gruppo di italiani solido e d’esperienza, ricordo nella fase a orologio una partita molto fisica, personalmente stavo rientrando in forma e in quel match avevo risentito quelle emozioni che sa regalare la pallacanestro. Ho visto tanti miglioramenti in me stesso, soprattutto a livello fisico, sono contento del mio inserimento nella squadra e sono certo che posso diventare il valore aggiunto del gruppo per i playoff”.

Le date della serie

gara 1 a Rieti sabato 4 maggio ore 21

gara 2 a Rieti lunedì 6 maggio ore 21

gara 3 a Rimini giovedì 9 maggio ore 20,30

Eventuale gara 4 a Rimini sabato 11 maggio ore 20,30

Eventuale gara 5 a Rieti martedì 14 maggio alle 21.

La prima partita della Serie Playoff sarà trasmessa in diretta streaming attraverso la piattaforma LNP Pass, in differita tv su Icaro Tv sabato alle 23.30 ed in replica domenica dalle 20.35.

Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di RBR, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).