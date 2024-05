Rivierabanca al Flaminio per riaprire la serie. Turci: "Obiettivo tornare a Rieti per gara 5"

Tutto in una notte. Si potrebbe riassumere così, con il titolo del famoso film Anni Ottanta di John Landis quello che aspetta la Rivierabanca Rimini in gara 3 della serie playoff del Campionato di Serie A2,

Una gara 3 che vede la RBR sotto di 2-0 nella serie contro la Real Sebastiani Rieti, una gara tre sulla carta ricca di contenuti e pronta a regalare emozioni.

Si gioca giovedì 9 maggio al PalaFlaminio con palla a due alle 20:30. Dei dettagli tecnici e tattici della sfida hanno parlato alla vigilia del match il direttore sportivo Davide Turci e di Giovanni Tomassini. Ecco i loro ragionamenti

Turci: "Vogliamo tornare a Rieti per gara 5"

“A Rieti abbiamo giocato due gare importanti, purtroppo abbiamo perso - dichiara il direttore sportivo della RBR Davide Turci - ma la squadra ha combattuto, ha dato il 100% e sicuramente è uscita a testa alta".

E ancora: "Avremmo voluto arrivare a Rimini sull’1-1, non ce l’abbiamo fatta, ma per noi non è un problema: abbiamo la convinzione ed il desiderio di tornare per gara 5 a Rieti. Pensiamo adesso a gara 3, i ragazzi sono pronti a dare tutto quello che è possibile, sostenuti da un palazzetto e da un pubblico che ci aspettiamo veramente numeroso”.

Tomassini: "Dobbiamo riuscire a fare meglio delle due partite di Rieti"

Gli fa eco Giovanni Tomassini: “Ho dovuto stringere i denti, e si vedeva, la squadra si affida al sottoscritto e volevo esserci a tutti i costi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di esserci: ora noi dobbiamo riuscire a fare meglio delle due partite di Rieti per vincere, avremo bisogno dell’aiuto di tutti ed è un invito, perché abbiamo bisogno della spinta di tutti quanti. Abbiamo voglia e ci meritiamo una grande gara 3, per poi provare ancora ad andare avanti e tornare a Rieti”.