Rbr, scatta la sfida playoff con Rieti: il calendario, i biglietti e le modalità di acquisto

Dopo lo straordinario sesto posto di classifica al termine della stagione regolare, la Rivierabanca Basket Rimini è pronta per la seconda volta consecutiva nella sua storia a disputare il tabellone dei playoff che porteranno alla serie A1. Nei quarti di finale i biancorossi si troveranno, al meglio delle cinque gare, al cospetto della Real Sebastiani Rieti, destino vuole unica squadra che nella fase a orologio è riuscita a fermare la truppa di coach Sandro Dell’Agnello. La seconda parte di stagione dei biancorossi è stata infatti un’autentica cavalcata vincente: la Rivierabanca ha trovato 9 vittorie su 10 partite nell’orologio.

E il bilancio si eleva nella cronologia complessiva a 12 vittorie nelle ultime 13 partite. Successi che sono arrivati nonostante il confronto e il blasone di avversarie come Trieste, Cantù, Torino, Milano in trasferta e vincendo con Udine in casa.

Da rimarcare anche come con il risultato conseguito Rbr si è già guadagnata a pieno titolo il diritto di prendere parte alla prossima nuova serie A2 con il ritorno del girone unico.

Le date dei quarti

Le combinazioni hanno inserito la RBR nel Tabellone Silver, parte bassa dei playoff contro la Real Sebastiani Rieti. Si gioca con il seguente programma

- gara 1 a Rieti sabato 4 maggio ore 21

- gara 2 a Rieti lunedì 6 maggio ore 21

- gara 3 a Rimini giovedì 9 maggio ore 20,30

- Eventuale gara 4 a Rimini sabato 11 maggio ore 20,30

- Eventuale gara 5 a Rieti martedì 14 maggio alle 21.

GARA 3 al Flaminio, tutte le informazioni da sapere

1. Abbonamenti non più validi

2. Gli abbonati avranno il diritto di prelazione del posto dal 24/04 dalle 12:00 al 30/04 compreso.

3. I biglietti saranno acquistabili presso la sede al Flaminio, tutte le mattine dalle 9 alle 12,30 e presso @pruccoli dal 1989 @millenium bar tabaccheria e online

4. I biglietti relativi agli abbonamenti Family, comprendente minorenni andranno acquistati esclusivamente in sede al Flaminio.

5. Dal primo maggio lo sconto abbonati, sarà ottenibile solo in sede, ma senza diritto di prelazione.

6. La vendita in prelazione e scontata è attuabile solo per lo stesso settore e posto acquistato in fase di campagna abbonamenti. (per chiarezza, se ho un abbonamento non numerato e voglio spostarmi nelle poltrone rosse, potrò già acquistare, anche in fase di prelazione, il nuovo posto ma solo se libero e a prezzo intero, stessa cosa per il processo inverso da poltroncina rossa a non numerata ecc.

7. Dal 1 Maggio ogni posto non prelazionato sarà acquistabile da chiunque.

I prezzi dei biglietti

Non numerati (curve e laterali)

- Abbonato 10€

- Abbonato Ridotto 8€

- Non Abbonato 14€

- Non Abbonato Ridotto 10€

Poltroncina rossa

- Abbonato 18€

- Abbonato ridotto 10€

- Non Abbonato 25€

- Non Abbonato Ridotto 15€

Poltroncina bianca

- Abbonato 25€

- Abbonato ridotto 15€

- Non Abbonato 35€

- Non Abbonato Ridotto 25€

Parterre

- Abbonato 40€

- Non Abbonato 50€