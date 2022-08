Rbr, Marco Bernardi confermato preparatore atletico: "Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo"

Marco Bernardi resta il preparatore atletico della Rivierabanca basket Rimini anche per la stagione 2022/2023, che vedrà il ritorno biancorosso in A2.

Giovane riminese doc, Marco si appresta a far parte dello staff tecnico Prima Squadra RBR per la quinta stagione consecutiva, essendo lui parte del progetto sin dal giorno 1. La qualità del lavoro di Marco, in stretta simbiosi con tutti i membri dello staff medico, è stata evidente per quanto riguarda la tenuta fisica della squadra nell'ultima trionfale stagione che ha riportato il Basket Rimini in Serie A2. La condizione atletica dei biancorossi, in particolare ai playoff, è stata fondamentale per sfruttare le lunghe rotazioni dalla panchina ed arrivare al risultato finale della promozione.

"Sono molto orgoglioso di fare ancora parte di questa squadra, non era scontato che mi dessero fiducia. - queste le parole di Marco Bernardi - Ringrazio tutta la Società per questa opportunità, sono carichissimo perchè per me è una nuova esperienza ed un ulteriore miglioramento nella mia carriera.Sarà un'annata dove la parte fisica avrà un ruolo ancora più importante, dovremo essere più concentrati: è molto stimolante iniziare la nuova stagione in questo modo, non vedo l'ora."