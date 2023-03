Rbr: Nasce "La Tripla", il mini abbonamento per le gare al Flaminio della fase a orologio

Rivierabanca Basket Rimini annuncia l’organizzazione del mini abbonamento per le gare casalinghe della fase a orologio. Il calendario dei match è già noto e vedrà i biancorossi giocare in casa fin da subito il 2 aprile. Per questo è pronto il mega biglietto chiamato: La Tripla. La Tripla è un biglietto unico (cioè fisicamente si presenta come un biglietto, ma nell’essenza sarà un vero mini-abbonamento) che avrà validità per i tre match casalinghi del 2, 16 e 30 aprile.

Quanto costa? Non numerati Intero 30 euro - Ridotto (6-13) 20 euro. Rosse Intero 40 euro - Ridotto 30 euro. Bianche Intero 60 euro - Ridotto 50 euro. La vendita inizierà lunedì 20 marzo con prelazione sui posti numerati per gli abbonati agli stessi. Per chiarezza, chiunque potrà comprare i biglietti, ma i posti degli abbonati, numerati, alla regular season saranno vendibili solo agli stessi per una settimana, dal 20 al 27 marzo data in cui se non acquistati entreranno nella libera vendita. La Tripla sarà acquistabile esclusivamente in sede e presso la Tabaccheria Pruccoli e Millenium Bar Tabaccheria. Per quanto riguarda il settore parterre, mini-abbonamento solo in sede: 100 euro.

E i costi dei singoli biglietti? Non numerati Intero 12 euro - Ridotto 8 euro. Rosse Numerate Intero 20 euro - Ridotto 15 euro. Bianche Numerate Intero 25 euro - Ridotto 20 euro. Parterre 40 euro.

Abbonarsi conviene. Continuate a emozionarci: #vivogliamocosi. Inizia la fase calda. Inizia un nuovo campionato, continua la Flaminio’s Experience.