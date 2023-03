La Nazionale bussa all'Rbr, Alessandro Scarponi torna in ritiro con l'Italia Under 20

La prima chiamata era arrivata nel corso del mese di dicembre. Ora il biancorosso Alessandro Scarponi si concede il bis. L’esterno in forza alla Rivierabanca Basket Rimini tornerà a vestire la maglia della Nazionale Under 20. L’occasione è il raduno in programma a Sirmione (Brescia) nelle giornate del 13 e 14 marzo. Alessandro è reduce da un lungo percorso nelle fila delle giovanili azzurre e ora si trova a prendere dimestichezza con il salto di categoria, l’Under 20 allenata da coach Alessandro Magro e con direttore generale Salvatore Trainotti. In questa stagione, la prima in serie A2, Alessandro sta trovando 3,5 punti di media riuscendo a mettersi in mostra nella seconda categoria Nazionale. In questa stagione ha un record di 12 punti segnati contro Ferrara lo scorso 22 ottobre e nelle ultime giornate ha trovato canestri importanti sia contro Chiusi sia contro Chieti. Il raduno di Sirmione prevede un primo allenamento nel pomeriggio del 13 marzo e una doppia seduta il 14 marzo prima del rientro dei giocatori nei rispettivi club. Gli allenamenti si svolgeranno presso il palasport di via Leonardo da Vinci.



Questi i convocati per il raduno azzurro.

Stefano Edoardo Alesso Rodriguez (2003, C, Unibasket Lanciano)

Nicola Berdini (2003, P, Pallacanestro Cantù)

Alfredo Boglio (2003, P/G, Cremona Basket 1952)

Giovanni Alessio Calamita (2003, C, Aquila Basket Trento 2013)

Riccardo Carta (2003, A, Virtus Spes Vis Pall Imola)

Leonardo Catriel Faggian (2004, P, Universo Treviso)

Tommaso Fantoma (2003, P/G, Pall. Trieste 2004)

Alessandro Ferrari (2003, A, Scaligera Verona)

Filippo Gallo (2004, G, Guerino Vanoli Cremona)

Marco Ius (2004, A, Pall. Trieste 2004)

Allan Ivan Efetubo Onojaife (2003, C, Ravenna P. Manetti)

Alessandro Scarponi (2004, G, Basket Santarcangelo)

Umberto Stazzonelli (2004, G, Victoria Libertas)

Nicolò Virginio (2003, A, Pall. Varese)

Matteo Visintin (2004, P, Stella Azzurra)

Mauro Zacchigna (2004, A, Guerino Vanoli Cremona)



A disposizione

Matteo Cavallero (2003, G/A, Urania Basket Milano)

Lorenzo Dell’Anna (2004, G, Aquila Basket Trento 2013)

Giacomo Furin (2003, A/C, United Eagles Basketball)

Nicola Giordano (2003, P, Ravenna P. Manetti)

Emmanuel Innocenti (2004, G, Stella Azzurra)

Davide Poser (2003, A, Brianza Casa Basket 2022)

Enrico Vettori (2004, G, Universo Treviso)

Luca Vincini (2003, C, Cremona Basket 1952)



Lo Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Allenatore: Alessandro Magro

Assistente Allenatore: Marco Legovich

Assistente Allenatore: Giovanni Molin

Preparatore Fisico: Giacomo Sorrentino

Medico: Roberto Ciardo



Fisioterapista: Danilo RaimondoTeam Manager: Barbara Zelinotti