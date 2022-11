Novità al palasport Flaminio, Maresi e Maggioli inaugurano la nuova area hospitality

Novità al palasport Flaminio. Il basket neopromosso in serie A2 rifà il look a un salone dell’impianto sportivo. Nella giornata di domenica (20 novembre), poco prima del match di campionato tra Riviera Banca e Staff Mantova, è stata inaugurata la nuova area hospitality e dedicata alla stampa. Si tratta di un angolo del palasport moderno e dotato di schermi e spazi dedicati a conferenze stampa e intrattenimento degli ospiti durante l’intervallo delle partite. Al taglio del nastro per l’inaugurazione l’assessore allo Sport del Comune di Rimini Moreno Maresi in compagnia del presidente dell’Rbr Rimini Paolo Maggioli. Con loro Walter Giovagnoli ed Alessia Giovagnoli (Giovagnoli Collezioni) e Fabio Barone (Costruire s.r.l.s.).