Dopo la lunga pausa festiva Nts Informatica Basket Rimini ritorna sul parquet, trasferta a Vicenza

Dopo la lunga pausa festiva Nts Informatica Basket Rimini ritorna sul parquet per riprendere ciò che aveva lasciato col primo successo della stagione 2023/24 dello scorso 17 dicembre e lo farà in trasferta, in quel di Vicenza, contro un’avversaria di tutto rispetto che viaggia a punteggio pieno con due successi convincenti su Cus Padova e Nordest Castelvecchio.

Questa trasferta sarà la prima della lunga serie di sfide tra formazioni di pari grado nell’affollata scalata ad un posto playoff che terrà i ragazzi sulla corda fino all’ultima giornata e porterà a sfidare la WB Vicenza Sanitaria Beni, che raggiunse i quarti del playoff della scorsa stagione, e viaggia a “trazione anteriore” grazie alla coppia Saracino (28,5 ppg) e Shabani (20 ppg), due “clienti” impegnativi che sono i vertici di una rotazione di sette atleti agli ordini del Coach G.Farinello.

Dal canto suo Nts Informatica Basket Rimini oppone una formazione molto equilibrata sia in difesa che in attacco dove ai punti di coach Loperfido, Acquarelli, Adil, Martinini, e Ladson si aggiungo i neo-acquisti romani: Davide Obino e Dario Di Francesco nonché il ritorno in campo di Marco Venzon, unico dei normodotati.

Palla a due alle ore 16 di sabato, 13 gennaio, al PalaBaracca di Vicenza, via Francesco Baracca 51.