Bella scorpacciata per la Nts Informatica Rimini, successo sul parquet di Montecchio Maggiore

Al quarto viaggio nel triveneto Nts Informatica Basket Rimini porta a casa il referto rosa avendo la meglio sulla A.S. Delfini 2001 Montecchio Maggiore già superata largamente all'andata. Rimini ha replicato l'andamento dell'andata anche in questa trasferta dove coach Loperfido ha impiegato ampie rotazioni e schierato i suoi alla ricerca della migliore formazione da mettere in campo.

Approccio morbido nel primo quarto da parte di Rimini chiuso 13-16 controllando l’avversaria senza patemi per preparare un secondo quarto giocato con più intensità giusto per mettere le cose in chiaro senza lasciare illusioni all'avversario chiudendo agevolmente sul 23-37. Nel terzo quarto Nts Informatica Basket Rimini non si accontenta e piazza il colpo del ko colpendo ripetutamente in contropiede. Il 3 a 22 che chiude il terzo quarto toglie ogni dubbio. Nell’ultimo quarto gli avversari alzano bandiera bianca, per quanto Nts Informatica Riviera Basket Rimini non abbia più nulla da chiedere alla gara i Delfini non ne hanno più e giocando in scioltezza i biancorossi aumentano ancora il divario fino alla fine.

Ora si va in pausa fino al 24 febbraio per l'ennesima trasferta e sarà a Verona per l'ultima di andata. Assolutamente da vincere anche se Verona schiera il migliore realizzatore del campionato.

Tabellino

A.S. Delfini 2001 Montecchio Maggiore - Nts Informatica Basket Rimini 27-75

I quarti: 13-16; 23-37 (10-21); 26-59 (3-22) - 27-65 (1-16)

A.S. DELFINI 2001: Montecchio Maggiore: Tomasi 13, Zola 4, Caraghioz 8, Farinello, Rasia, Dal Toè, Mafhud. All.: Tomasi.

NTS: Informatica Basket Rimini: Loperfido 12, Acquarelli 13, Raik 2, Di Pietro 2, Di Francesco 16, Martinini 2, Storoni 2, Rossi, Obino 16, Ladson 8. All.: Loperfido.

Arbitri: Ajmi e Greco