Nts Riviera Basket, in attesa dell'inizio del campionato in agenda il memorial Davide Galletti

Si prevede che anche quest’anno il campionato Fipic di serie B in carrozzina 2023-2024 si disputerà nel primo semestre 2024, con la formula a quattro gironi e successivo playoff. Con ogni probabilità per Nts Riviera Basket Rimini si profila un cambio di area. Qualora si concretizzi, la squadra di Loperfido si unirà al Nord-Est nel raggruppamento “A” composto da 7 squadre e si misurerà con: Castelvecchio Nordest Gradisca d’Isonzo, Wheelchair Basketball Vicenza, Basket Montecchio Maggiore, Cus Padova, Millenium Padova (proveniente dalla serie A) e Olimpic Basket Verona.

Gli altri tre gironi, indicativamente: Nord-Ovest, Centro, Sud e saranno composti da sei squadre ognuno. Sarà un torneo di notevole livello con molte pretendenti per i due posti in vetta alla classifica che daranno l’accesso ai playoff e servirà essere pronti fin dalla prima giornata: efficaci in difesa e prolifici in attacco.

"Ben consapevoli di ciò che li aspetta, i nostri ragazzi sono già attivi da tempo in palestra e hanno già inserito in squadra Davide Obino da Roma e Michele Del Citerna da Perugia. Due ottimi innesti fondamentali per continuare a sognare, ma forse non basta, c’è altro che bolle in pentola ma ne parleremo solo se e quando i tempi saranno maturi".

Per iniziare a prendere le misure con avversarie di rango è subito pronto il Memorial Davide Galletti al Palasavena di San Lazzaro, casa della Pol. I Bradipi che oltre a Nts Riviera Basket Rimini ha invitato Icaro Basket Brescia e Cus Padova.

Il Memorial si disputerà nella sola giornata di Domenica 1° ottobre 2023 con la formula Classica: Rimini-Bologna alle 9:30 e Cus Padova-Icaro BS alle 11:30. Nel pomeriggio 3°/4° posto alle 15:00 e 1°/2° alle 17:00.

Rimini ha ammorbidito l’amaro della semifinale playoff col successo estivo casalingo del playground al Parco del Mare, ma nel mezzo c’è stato più di un festeggiamento e ci si deve ricompattare in fretta, la fame di successi non deve mai mancare e l’attività in palestra darà buoni frutti.