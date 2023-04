Nts Riviera nel clou di una storica avventura playoff contro la squadra 21 volte campione d'Italia

La prima volta risale allo scorso 20 novembre 2022 per un intenso e qualificato allenamento precampionato e appena 147 giorni dopo Nts Riviera Basket Rimini si trova di nuovo di fronte la formazione del Santa Lucia Basket Roma. Anche allora nessuno la prese sottogamba e fu una gara intensa dove prevalsero i romani di un soffio, ma questa volta la posta in palio è più prestigiosa. La storica società sportiva del Santa Lucia Basket, fondata nella Capitale nel 1960, ha un palmares straordinario con 21 scudetti, 24 finali di campionato disputate consecutivamente, 3 Champion’s Cup e numerosi altri trofei tra Coppa Italia, Super Coppa e Coppa Europea ed è la squadra più titolata d’Italia.

La Santa Lucia si presenterà alla Carim di via Cuneo, 11 ore 15, forte del primo posto nel girone C ottenuto con 8 vinte e 2 perse con 55,7 punti realizzati e 40 subiti a gara. 16 punti totali con 4 di vantaggio sul Don Orione Roma e 6 su D Junior Sassari in un girone più equilibrato dove anche l'ultima due partite le ha vinte.

Dal canto suo Nnts Riviera Basket Rimini, classificata seconda dietro all'imbattuta Laumas Gioco Parma ha concluso con lo stesso risultato: 8 vinte+2 perse, ma con 68,9 punti realizzati e 38,1 subiti a gara. Non solo sostenuta dalla statistica, ma anche dalla proverbiale inesauribile fiducia nelle proprie forze Nts Riviera Basket Rimini si sta preparando al meglio per arrivare all'appuntamento con la giusta carica convinta di portare a casa Gara1 e poi giocarsi tutto il sabato successivo a Roma.