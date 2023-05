Playoff con Treviglio, rinviate causa maltempo gara3 e gara4. Il nuovo calendario

RivieraBanca Basket Rimini comunica che, a seguito dell'allerta rossa e dell'alluvione che ha colpito la Romagna, in accordo con Blu Basket Treviglio, gara3 e gara4 playoff vengono posticipate rispetto al calendario originale. Gara3 viene spostata a venerdì (19 maggio) con palla a due alle 20,30. E gara4 slitta a domenica (21 maggio) alle 18. Entrambi i match al Flaminio. I biglietti fin qui acquistati sono da ritenersi validi per le nuove date in oggetto. L'eventuale gara5 è riprogrammata al palaFacchetti di Treviglio per mercoledì (24 maggio) alle 20,30.



QUI TUTTE LE INFO BIGLIETTI: https://bit.ly/3Oj0iBU