Playoff, gara2: la Rivierabanca si arrende a Treviglio. La serie ora trasloca al Flaminio

Uno pari, palla al centro. E ora la serie trasloca al Flaminio. Dopo l'impresa in gara1, la RivieraBanca Rimini cede in gara2, tra le mura del palaFacchetti, contro la Gruppo Mascio Treviglio (86-63 il finale). Se in gara1 i riminesi avevano vinto con pieno merito, stavolta l'andamento della cronologia lascia spazio a ben poche interpretazioni: i lombardi piazzano un parziale di 18-0 a cavallo tra il primo e il secondo quarto e da lì in avanti non rischiano in pratica più nulla, dilettandosi con elevate statistiche al tiro. La serie è ancora lunghissima: ora si passa a gara3 che si giocherà giovedì sera (alle 20,30) al Flaminio di Rimini. Da segnalare di lunedì sera la presenza di una trentina di supporter riminesi al palaFacchetti.

Gruppo Mascio priva di Cerella, parte con Giuri, Marini, Clark, Lombardi e Marcius. Coach Ferrari replica con il cinque ormai standard Tassinari, Johnson, Anumba, Masciadri e D'Almeida. Apre l'ex di turno D'Almeida 0-2, ma Clark risponde subito dalla lunga 3-2. Match che prosegue sui binari dell'equilibrio, incidono cinque punti in fila di Johnson per il 10-11. Treviglio trova le contromisure: 13-11 Clark, poi si scatena Giuri (10 punti nel primo quarto) e i padroni di casa scappano sul +10 (23-13). Il quarto si chiude con Bruttini dai liberi 25-13. Rimini deve fare i conti con l'1/6 da tre e la mancanza di controllo a rimbalzo.



A cavallo tra il primo e il secondo quarto la Gruppo Mascio piazza un parziale complessivo di 18-0. Piovono le triple con Vitali e Sacchetti, sul 33-15 del massimo vantaggio di 18 lunghezze coach Matti Ferrari è costretto a rifugiarsi in time out per spronare i suoi. Con Masciadri e Tassinari l'Rbr prova a replicare, ma la Blu Basket continua ad avere alte percentuali al tiro e sul 41-23 con Giuri tocca ancora una volta il +18. Con le triple di Scarponi (41-26) e Johnson (45-31) la RivieraBanca vuole rimanere aggrappata a gara2. Negli ultimi due minuti del quarto Treviglio incrementa il controllo: cinque in fila di Vitali, poi Sacchetti dai liberi per il +22 (54-32) massimo vantaggio e punteggio del 20'.

Nella ripresa la Blu Basket torna a macinare certezze, parziale di 9-0 e con la schiacciata di Marini il divario si dilata fino alle 31 lunghezze (63-32) del nuovo massimo vantaggio. Tassinari e Johnson provano a replicare con un 5-0, ma i padroni di casa ritrovano ben presto la loro linea: ancora Clark per il +30 (67-37). Ultima parte di frazione senza particolari colpi di scena, se non il ritorno nelle marcature di capitan Bedetti che ritrova quattro punti in fila dopo un mese e mezzo di stop.

Il tempo nell'avvio dell'ultima frazione scorre via veloce. Rimini vuole provare a rosicchiare qualcosa, ma ormai la testa è rivolta a gara3. Qualche lampo per Scarponi e Johnson, ma è già tempo dei titoli di coda. Ultimi due punti del match a firma di D'Almeida, gara2 va in archivio sull'86-63.

Gruppo Mascio Treviglio-RivieraBanca Rimini 86-63 (25-13, 54-32, 73-46)

GRUPPO MASCIO: Lombardi 11, Clark 16, Bruttini 5, Vitali 8, Corona, Marini 9, Sacchetti 11, Abati Toure 3, Giuri 14, Maspero 3, Marcius 6, Resmini. All.: Finelli.

RIVIERABANCA: Tassinari 10, Anumba 6, Baldisserri, Scarponi 9, Masciadri 4, D'Almeida 7, Bedetti 6, Johnson 19, Morandotti, Landi 2. All.: Ferrari. Ass.: Zambelli e Middleton.