Playoff: La Rivierabanca lotta ma non basta. Treviglio espugna il Flaminio in9 gara 3

Una RivieraBanca dal cuore infinito e dall'anima scolpita arriva a un soffio dal portarsi a casa gara3. Alla fine termina 72-81 per la Gruppo Mascio Treviglio che si porta sul 2-1 nella serie. I biancorossi hanno dato filo da torcere anche questa volta ed escono a testa alta, nonostante prosegue nei playoff priva di due giocatori come Derek Ogbeide e Davide Meluzzi. Ora testa e gambe a gara4, in agenda domenica (palla a due alle 18), con una nuova chiamata alle armi per i supporter biancorossi a incitare i propri beniamini al Flaminio. Gara3 fa registrare sugli spalti ancora 2700 presenze.

Tassinari, Johnson, Anumba, Masciadri e D'Almeida per coach Ferrari. Giuri, Clark, Marini, Lombardi e Marcius per gli ospiti. Scalda subito la mano Tassinari per il 3-0, ma la Gruppo Mascio vuole dimostrarsi solida e si porta sul 3-6 con Lombardi. Rimini vuole giocarsela ed è 7 pari. Parziale di 7-0 dei lombardi che prendono il controllo sul 7-14. Cerella allunga 10-18 e il quarto si chiude 11-20 con Bruttini. Treviglio al 10' ha preso 17 tiri dal campo rispetto agli 11 dei biancorossi e controlla a rimbalzo 10-7.



Bruttini riparte da dove aveva terminato con l'11-22 del +11. Il divario si allarga 12-27 per il +15 ancora di Sacchetti. Johnson vuole tenere a galla i suoi, ma il proseguo della frazione prosegue a strappi. Dopo il canestro di Scarponi del 18-30, Treviglio piazza un parziale di 10-0 con tanto da Marcius e Marini e il punteggio si eleva fino a un severo 18-40, +22 del momentaneo massimo vantaggio. L'Rbr però replica e chiude il quarto con un contro break di 12-2 che consente ai padroni di casa di andare negli spogliatoi sul 30-42. Nel recupero 9 punti di Johnson, che chiude il primo tempo a quota 13.



In principio di secondo tempo la Gruppo Mascio prova di nuovo a scappare. Lo fa con Marcius 34-50 con il 2+1 e con Clark che segna la tripla del 34-54 per il +20. Il vantaggio dei lombardi si incrementa nuovamente sul +22 (35-57) sempre con Clark, ma la RivieraBanca piazza un parziale pazzesco di 17-3 e ritorna con l'anima in partita. Nel ritorno a contatto incidono Scarponi, Tassinari e Landi che piazza due triple infila di alto peso specifico. Il 52-60 del 30° trova la firma dai liberi ancora del giovane Scarponi.



Ultimo quarto verissimo, che si apre con la tripla di Vitali (52-63), segue Marcius (62-65). Ma Rimini getta il cuore oltre l'ostacolo e replica con D'Almeida e Johnson che sale a 20 punti (56-65). Per la Gruppo Mascio c'è da soffrire e nonostante con le rotazioni risicate la RivieraBanca continua a mettere energia sulla gara3: -9 (60-69) di Landi con il Flaminio in estasi. Ma non è finita: ancora Landi con una tripla da distanza assiderale per il -4 (65-69) a 4'17 dal gong. A levar le castagne dal fuoco ci pensa Vitali, a ruota Clark e Lombardi per il +10 ospite (65-75) quando mancano 2'22”. Si entra nell'ultimo minuto sul 68-78 ancora di Clark: segue la tripla del 68-81 di Vitali che vale la vittoria. Il match si chiude 72-81.

RivieraBanca Rimini-Gruppo Mascio Treviglio 72-81 (11-20, 30-42, 52-60)

RIVIERABANCA: Tassinari 11, Anumba 2, Scarponi 7, Masciadri 5, D'Almeida 6, Bedetti 1, Sirri, Johnson 27, Morandotti, Landi 13. All.: Ferrari.

GRUPPO MASCIO: Lombardi 8, Clark 18, Bruttini 6, Vitali 8, Cerella 2, Marini 14, Sacchetti 5, Giuri 5, Maspero, Marcius 15. All.: Finelli.