Serie A2: la Rivierabanca in trasferta a Verona in cerca della continuità

Dopo il successo casalingo contro l’Agribertocchi Orzinuovi, la Rivierabanca Rimini torna in trasferta nel 15° turno della serie A2. I biancorossi sabato (16 dicembre), con palla a due alle 20,30, sono impegnati nell’anticipo contro la Tezenis Verona, squadra superata all'andata al Flaminio 73-71 dopo un tempo supplementare. La squadra allenata da coach Alessandro Ramagli occupa attualmente la quinta posizione della graduatoria, con un bilancio di 9 vittorie e 5 sconfitte. Prima del ko patito nell’ultimo turno sul parquet di Udine (76-63), la Tezenis aveva in precedenza vinto al palaDozza contro la Fortitudo, poi contro Cividale e Cento. Per la Tezenis quella estiva è stata una vera e propria rivoluzione effettuata nel roster, con il solo Liam Udom (ex Crabs Rimini nel passato) trait d'union rispetto all'avventura in serie A1. Mentre in corsa, durante le scorse settimane, è arrivato a dare man forte al gruppo Saverio Bartoli, complici gli infortuni di suo fratello Vittorio e soprattutto del play Federico Massone. Verona trova tanto dai due suoi americani: Gabe Devoe vale 16 punti di media e Kamari Murphy 13,8.

In cabina di regia c'è Lorenzo Penna, classe 1998, ex Forlì, buon difensore sulla palla a tutto campo, bravo a rubare la sfera agli avversari, è capace di dare grande ritmo in contropiede alla squadra grazie alla sua accelerazione. Nel ruolo di guardia Gabe Devoe, che due anni fa giocava all'Assigeco Piacenza e l'anno scorso in Francia. Ottimo atleta, molto rapido nelle penetrazioni al ferro, può infiammarsi e diventare pericoloso anche nei tiri dal palleggio. Ala piccola titolare Liam Udom, giocatore di solidità difensiva sulle guardie, molto attivo senza palla e bravo nel tiro piazzato da tre punti.

Quattro titolare è Ethan Esposito che ha impatto atletico da americano, giocatore molto forte fisicamente nel pitturato, rimbalzista, capace malgrado la stazza di mettere la palla a terra e di essere efficace nell'uno contro uno. Il centro titolare è Kamari Murphj, giocatore molto forte a rimbalzo d'attacco e nelle stoppate, capace anche grazie a un buon tiro dalla media di raccogliere punti nel pitturato.

Cambio del play al posto di Federico Massone, è arrivato Saverio Bartoli, play/guardia, classe 2000, che aveva iniziato la stagione a Cividale. E’ un giocatore con ottime doti fisiche, che sta subito portando un mattone a favore della sua nuova squadra. Al suo fianco Francesco Stefanelli, un passato a Cantù lo scorso anno, molto rapido nelle penetrazioni, ha avuto delle partite in cui faceva sempre canestro con palleggio arresto e tiro, il suo essere eclettico lo rende imprevedibile e difficile da marcare. Ala di riserva Nemanja Gajic, di scuola Bassano, classe 2001. Infine c'è Giulio Gazzotti, lungo d’esperienza, lo scorso anno in forza a Forlì, prodotto del settore giovanile della Virtus Bologna, giocatore di squadra, controlla il gioco attraverso la capacità di fare tutte quelle piccole cose che servono per vincere.