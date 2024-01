Serie A2: la Rivierabanca ancora in trasferta alla ricerca della continuità

Reduce dalla prima vittoria esterna stagionale conquistata sul campo dell’Umana Chiusi, la Rivierabanca Basket Rimini si appresta a disputare il secondo match consecutivo distante dai legni amici. Per il 18° turno della serie A2 i biancorossi di coach Sandro Dell’Agnello saranno impegnati sul campo della Sella Cento, si gioca domenica (7 gennaio) con palla a due alle 18. La Sella attualmente ha due punti in più in graduatoria rispetto ai riminesi, con un bilancio fin qui di 6 vittorie e 11 sconfitte. All’andata, al Flaminio, il match si concluse con il risultato di 77-82, in quella partita per Rimini non furono sufficienti i 19 punti di Derrick Marks miglior marcatore dei suoi. La Sella ha avuto nell’arco della stagione diversi problemi di infortuni, con molti innesti e cambi in corsa, a partire dall’arrivo di Wendell Mitchell, poi il giovane prospetto Maximilian Ladurner e infine un giocatore dall’infinita esperienza come Carlos Delfino. La squadra è reduce dalla sconfitta per 82-61 patita sul campo di Udine. Match speciale per Derrick Marks e Giovanni Tomassini, che fanno ritorno per la prima volta a Cento da ex dopo aver firmato per la Rivierabanca.

Mattia Palumbo è il play titolare, ex Udine, giocatore di grande taglia, forte vicino a canestro, capace dal post basso di creare tiri liberi per i compagni, ha grande impatto a rimbalzo. Al suo fianco nell’ultimo turno è partito in quintetto Wendell Mitchell combo guard capace di giocare un ruolo importante in ogni squadra grazie al suo atletismo ed alla sua capacità di segnare sia dal palleggio che dagli scarichi, oltre all’innata propensione per attaccare il ferro. E’ stato annunciato dalla Sella lo scorso 22 novembre a stagione iniziata, dopo che aveva giocato in serie A1 a Brindisi, per lui anche una parentesi con infortunio. L’ala piccola titolare è Daniele Toscano, uno specialista difensivo, giocatore di grande energia.

Quattro titolare Dominique Archie, un professore del gioco, che si sa destreggiare sia come scorer sia come creatore di gioco per i compagni, è un play aggiunto nella posizione di ala grande. Il centro titolare è ora Davide Bruttini, un veterano del campionato, giocatore molto duro nei contatti vicino a canestro e molto abile a comprendere le varie situazioni di gioco con i suoi blocchi. Ha dovuto prendere in mano le redini del ruolo dopo l’infortunio di Lorenzo Benvenuti.

Cambio dei play Yankiel Moreno, una bandiera della formazione di Cento, giocatore molto affidabile in fase difensiva e capace di prendersi responsabilità nei momenti chiave delle gare. Il cambio delle guardie è Federico Mussini, arrivato lo scorso anno al posto di Zampini infortunato, prodotto del settore giovanile di Reggio Emilia, giocatore molto talentuoso: a dispetto del fisico minuto è capace di grandi strisce realizzative, grandi accelerazioni. Gregor Kuuba cambia tre e quattro, giocatore molto scaltro, ottimo rimbalzista d’attacco, è al secondo anno a Cento, molto attivo senza palla e che può garantire una rotazione con energia. A fare da chioccia è poi arrivato a dare ma forte al gruppo Carlos Delfino, giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni: si tratta di uno dei più grandi giocatori della storia del basket sudamericano, è stato in passato tra gli esponenti della Generacion Dorada che portò la Nazionale Argentina all'oro olimpico nel 2004 e successivamente al Bronzo nel 2008. Infine a dare man forte è arrivato nel ruolo di centro Maximilian Ladurner, classe 2001 per 206 centimetri, ha giocato in LBA ed in EuroCup con Trento, con la quale ha vinto nel 2019 la Next Gen Cup, il massimo torneo giovanile in LBA. È stato convocato in più occasioni con la maglia nella nazionale giovanile azzurra ed ha fatto parte del Green Team, una selezione dei migliori giovani prospetti del Paese.