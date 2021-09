Prima uscita con vittoria per i biancorossi del RivieraBanca Basket

Vittoria per i nostri biancorossi. Comincia bene l'avventura di Coach Mattia Ferrari che guida i nostri ragazzi alla vittoria nella prima semifinale del torneo preseason di Lignano Sabbiadoro e ci consegna la possibilità, domani alle 19.15 contro la vincente tra Real Sebastiani Rieti ed UEB Cividale, di giocare per la vittoria finale. Buoni segnali da parte dell'intero gruppo, tutti gli effettivi presenti sono scesi in campo contribuendo al risultato finale. La squadra ha mostrato un bell'atteggiamento su entrambe le metà campo non scomponendosi nei momenti di difficoltà, soprattutto nel secondo tempo, dovuti alle settimane di preparazione che hanno preceduto questo evento. "Le sensazioni sono positive - ha spiegato Coach Mattia Ferrari - al di là della vittoria abbiamo espresso a tratti una buona qualità di gioco: non ci siamo mai disuniti, siamo sempre stati insieme. I giovani Scarponi, Mladenov e Fabiani sono stati bene in campo, è sicuramente un totale molto positivo."



Domani la finale per il 1°/2° posto. Cosa vorresti rivedere della partita di oggi?

L'atteggiamento e la voglia di stare insieme, saremo più stanchi e dovremo valutare a tavolino i minutaggi capendo chi giocherà più e chi meno. Vogliamo continuare sulla strada intrapresa e giocare un'altra partita di buona fattura al di là del risultato.





E' sempre una grande emozione, allenare a Rimini anche agli occhi dell'opinione pubblica è qualcosa di speciale, te lo senti addosso.