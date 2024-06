Primi match al playground del Parco del Mare, al via il torneo con testimonial Carlton Myers

È partita la nuova edizione del Sandrimini, il torneo di basket 3 vs 3 che si tiene presso il Playground “Beach Court” di Rimini, al Parco del Mare, zona Piazzale Kennedy. Un torneo di livello nazionale, con partecipanti provenienti da tutta Italia con tre categorie in gara: femminile, maschile, basket in carrozzina. Tre giorni sul lungomare di Rimini all’insegna dell’inclusione, del divertimento e della passione per questo sport. Testimonial d’eccezione: Carlton Myers.

Il torneo è dedicato a giocatori e giocatrici di qualsiasi livello e senza nessuna distinzione di categoria. L’idea è nata nel 2023, dal desiderio di ricordare Sandro Bucchi, ex giocatore di basket riminese, scomparso nel 2014 all’età di 46 anni.

Dopo il successo della prima edizione, torna, proprio all’inizio dell’estate il secondo appuntamento. Per la seconda edizione del Sandrimini sono state introdotte alcune importanti novità. Il basket in carrozzina è la nuova categoria prevista all’interno del torneo. Nelle giornate di venerdì e sabato andrà, infatti, ad affiancare le categorie “femminile” e “maschile”, che continueranno invece a disputare le partite fino a domenica sera. Un’altra importante novità del 2024 è l’estensione del torneo ai giovani atleti, a partire dai 16 anni di età.