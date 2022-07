L'Rbr in A2 con identità ed entusiasmo: Bedetti resta e c'è attesa per l'americano. "Pronti a iniziare"

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, e poi ritornano. Cantava Antonello Venditti. Una canzone che ben si addice alla storia del play Davide Meluzzi, riminese Doc emigrato a 18 anni per farsi largo nel basket. Al cospetto di una piazza che era diventata stretta. Ma che adesso ha tutte le carte in regola per rifiorire, o per rinascere, come suggerisce il nome della Rinascita Basket Rimini: Davide Meluzzi, di ritorno nella sua città natale, riassume tanti messaggi di quelli che l’Rbr Rimini ha voluto lanciare martedì 26 luglio, nella prima conferenza stampa dopo la promozione in serie A2. Il primo appuntamento ufficiale, dopo i festeggiamenti.

L’annuncio di Meluzzi, cresciuto a Rimini “dove andavo con il nonno al Palas a vedere la serie A2 quando ero piccolo”, è l’idea su cui si basa il nuovo progetto. Volti giovani, puliti, attaccamento alla maglia, grande simbiosi con il pubblico e il territorio. Basti pensare che i tifosi del Rimini soprannominarono Meluzzi nel loro Batman. E se insieme a Meluzzi si aggiunge anche la conferma di Francesco Bedetti, uno che la serie A2 l’ha sempre vista solo col binocolo ma che promette di sputare sangue, allora le tinte del quadro assumono colori ben precisi: “Finché riusciremo saremo riminesi nell’identità e nei giocatori – racconta il gm Davide Turci -, deve diventare un valore aggiunto, vogliamo giocatori attaccati alla nostra maglia”.

La squadra che verrà affidata a coach Mattia Ferrari avrà ossatura e identità definita, con l’obiettivo di far integrare i due atleti extracomunitari il più velocemente possibile. Dopo Derek Ogbeide, che promette atletismo e spettacolo sotto le plance, sugli esterni arriverà un americano che dovrà portare punti. Tanti punti. Il gm Davide Turci non si sbilancia: “L’offerta è partita, stiamo aspettando, ma sarà un americano importante e con punti nelle mani”. Secondo radio mercato si parla di una guardia tiratrice, Usa: nel taccuino potrebbero esserci finiti i nomi di Ty Sabin, miglior marcatore della scorsa serie A2 con 21,6 punti di media in stagione regolare a San Severo, oppure l’esperto Nik Raivio che aveva fatto tornei sontuosi insieme a coach Mattia Ferrari ai tempi di Legnano. Ma è solo fantabasket, in attesa degli annunci reali.

Ancora un paio di innesti e la squadra sarà pronta. In vista dell’appuntamento del 18 agosto, momento in cui si terrà il pre raduno. La preparazione partirà poi nelle giornate del 21 e 22 agosto. Già poi certa la partecipazione al torneo di Lignano, in attesa dell’esordio in Supercoppa. Chi non farà più parte del gruppo è invece Tommaso Rinaldi, a cui il club ha dedicato durante le scorse ore un saluto speciale. Per quanto riguarda invece Luca Fabiani pare essere destinato a un rinnovo contrattuale ma con possibilità di andare in prestito in serie B.