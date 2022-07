Rbr, Scarponi rimane in biancorosso e torna in Nazionale: "Darò il massimo in ogni occasione"

Grande soddisfazione in casa Rivierabanca basket Rimini per la conferma del giovane Alessandro Scarponi. La guardia classe 2004 (195 cm x 82 kg), difenderà i colori biancorossi anche in Serie A2 nella stagione 2022-2023.

'Scarpo' è un prodotto del settore giovanile riminese: partito dai Dolphins Riccione, ha proseguito la sua formazione nell'Insegnare Basket Rimini per poi completarla con gli Angels Santarcangelo. Con la Prima Squadra RBR si è messo in gran luce nella stagione appena trascorsa, culminata con la vittoria del campionato, spesso contro avversari decisamente più esperti, sempre con una personalità non comune per la sua giovane età.

La Società prosegue così nella sua politica di valorizzazione delle migliori risorse che il nostro territorio offre ed Alessandro, in questo senso, è un esempio perfetto: la maggiore difficoltà della seconda lega italiana sarà un'occasione importante per la sua crescita, e siamo molto contenti che la possa vivere con i colori della sua città.

Contestualmente, RBR è orgogliosa di comunicare che Scarponi è stato convocato dalla Nazionale U18 per l'Europeo di categoria che si svolgerà ad Izmir (Turchia) dal 30 luglio al 7 agosto.

Questo risultato, frutto di un percorso con la maglia azzurra che ha accompagnato Alessandro in diverse tappe del 2022, rappresenta un onore sia per il giocatore che per la Società. Dopo diversi raduni e tornei di preparazioni, è arrivata la chiamata più importante da parte di Coach Andrea Capobianco e tutto il suo staff.

"Erano 2-3 anni che non giocavo con la Nazionale ed in più c'è stato il Covid, in quest'ultimo mese è stato bello tornare a confrontarmi con i migliori della mia età fuori dall'Italia. - dice così Alessandro Scarponi - All'Europeo ci aspettiamo tutti di fare bene, spero di guadagnarmi abbastanza minuti perchè nel reparto esterni siamo tanti e con qualità.

L'Europeo chiuderà una stagione per te tanto lunga quanto gloriosa.

"Se l'anno scorso, di questo periodo, qualcuno mi avesse detto tutte le cose che ho fatto tra Prima Squadra RBR e Nazionale non ci avrei creduto: onestamente non mi aspettavo neanche io un percorso del genere, però ci speravo e per questo ho sempre dato il massimo."

Che esperienza sarà per te la Serie A2 nella tua città?

"Ancora non mi sono visto personalmente con Coach Mattia Ferrari, mi ha messaggiato diverse volte per sapere come proseguiva l'avventura con la Nazionale; io comunque mi pongo nella stessa ottica dell'anno scorso, ovvero che sarà una stagione da cui imparare tantissimo. Voglio dare il massimo in ogni occasione e conquistarmi la fiducia del Coach così da giocare come l'anno scorso, poi è normale che ci siano partite con più minutaggio ed altre meno.

Probabilmente all'inizio faticherò ad adattarmi al maggiore ritmo, soprattutto considerando il livello degli americani, ma cercherò di trarre ogni indicazione come utile per la mia crescita cestistica.

Sicuramente rispetto all'anno scorso dovrò migliorare in difesa, si alzerà la fisicità e la qualità per quanto riguarda gli attaccanti, se non riesco a tenere in difesa sarà difficile giocare, ma come sempre metterò tutto il mio impegno per migliorare anche questo aspetto del gioco."