Esordio a Piacenza, poi la Fortitudo al Flaminio. Ecco il calendario della RivieraBanca

Esordio in trasferta sul parquet dell'Assigeco Piacenza, prima partita tra le mura amiche del Flaminio contro la Fortitudo Bologna. La Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato nella giornata di venerdì (28 luglio) i calendari relativi alla stagione regolare della serie A2 2023/2024.

Il campionato della RivieraBanca si aprirà così domenica 1 ottobre contro l'Assigeco Piacenza, poi l'8 ottobre nel 2° turno subito uno tra i match più attesti con la Fortitudo a Rimini. Nel 4° turno altro big match al Flaminio, il 15 ottobre c'è Rimini-Verona, squadra neo retrocessa dalla serie A1. Il 22 ottobre, per il 5° turno, la trasferta per il derby sul campo di Forlì. Il 19 novembre Rimini-Trieste, mentre l'andata si chiude il 26 novembre con Udine-Rimini.

Nel girone di ritorno, il 6 dicembre in turno infrasettimanale, la RivieraBanca per il 13° turno andrà in campo al palaDozza contro la Fortitudo. Il 23 dicembre, a poche ore dal Natale, al Flaminio il ritorno del derby contro l'Unieuro Forlì. Il girone di ritorno si concluderà il 4 febbraio con Rimini-Udine al Flaminio. A seguire scatterà la fase a orologio del campionato.

Le date della stagione RBR

ANDATA

1° GIORNATA – Assigeco Piacenza-RivieraBanca Rimini (1 ottobre, ore 18)

2° GIORNATA – RivieraBanca Rimini-Fortitudo Bologna (8 ottobre, ore 18)

3° GIORNATA – Agribertocchi Orzinuovi-RivieraBanca Rimini (11 ottobre, ore 20,30)

4° GIORNATA – RivieraBanca Rimini-Tezenis Verona (15 ottobre, ore 18)

5° GIORNATA – Unieuro Forlì-RivieraBanca Rimini (22 ottobre, ore 18)

6° GIORNATA – RivieraBanca Rimini -Umana Chiusi (29 ottobre, ore 18)

7° GIORNATA – RivieraBanca Rimini-Sella Cento (1 novembre, ore 18)

8° GIORNATA – Ueb Gesteco Cividale-RivieraBanca Rimini (4 novembre, ore 20)

9° GIORNATA – Hdl Nardò-RivieraBanca Rimini (12 novembre, ore 18)

10° GIORNATA – RivieraBanca Rimini-Pallacanestro Trieste (19 novembre, ore 18)

11° GIORNATA – Old Wild West Udine-RivieraBanca Rimini (26 novembre, ore 18).

RITORNO

12° GIORNATA – RivieraBanca Rimini -Assigeco Piacenza (3 dicembre, ore 18)

13° GIORNATA – Fortitudo Bologna-RivieraBanca Rimini (6 dicembre, ore 20,30)

14° GIORNATA – RivieraBanca Rimini-Agribertocchi Orzinuovi (10 dicembre, ore 18)

15° GIORNATA – Tezenis Verona-RivieraBanca Rimini (17 dicembre, ore 18)

16° GIORNATA – RivieraBanca Rimini-Unieuro Forlì (23 dicembre, ore 20,30)

17° GIORNATA – Umana Chiusi-RivieraBanca Rimini (30 dicembre, ore 20,30)

18° GIORNATA – Sella Cento-RivieraBanca Rimini (7 gennaio, ore 18)

19° GIORNATA – RivieraBanca Rimini-Ueb Gesteco Cividale (14 gennaio, ore 18)

20° GIORNATA – RivieraBanca Rimini-HDL Nardò (21 gennaio, ore 18)

21° GIORNATA – Pallacanestro Trieste-RivieraBanca Rimini (28 gennaio, ore 18)

22° GIORNATA – RivieraBanca Rimini-Old Wild West Udine (4 febbraio, ore 18).