Basket, la carica di Carasso: "Con la Fortitudo sfida d'altri tempi. Possiamo puntare ai playoff"

È tutto pronto al Flaminio per il Rivierabanca DAY e per il match contro la Fortitudo Bologna. Si gioca domenica (5 febbraio) alle 20,30 per il 20esimo turno della serie A2. Alla vigilia del match intervista e importanti dichiarazioni da parte dell’amministratore delegato di Rinascita Basket Rimini Paolo Carasso.

Paolo Carasso, arriva la partita con la Fortitudo e un Flaminio sold out. Quali sono le sensazioni?

“Credo che sia una cosa straordinaria, sono anni che questo non accadeva, ma la cosa più straordinaria è l’ideazione di questa iniziativa, Rivierabanca DAY, unica oggi in Italia. E mi piace sottolinearlo. Questa idea di dedicare completamente questa iniziativa particolare al nostro main sponsor. Tante altre realtà cestistiche italiane ci hanno chiesto come riusciamo ad organizzare la giornata. In questo momento è giusto sottolineare i grandi meriti della società Rinascita, dello staff di comunicazione e marketing capitanato ottimamente da Simone Campanati. Hanno fatto un lavoro straordinario non solo nel mettere in campo questa iniziativa ma anche nella comunicazione e questo lavoro straordinario, che da anni continua con grande coerenza e professionalità, ha portato quello che oggi è un risultato straordinario. I 3118 biglietti venduti sono destinati per il 90% al popolo riminese, abbiamo dovuto dire di no a malincuore a tanti riminesi, perché c’è un obbligo del 10% dei biglietti per la società ospite. E’ una cosa per la nostra realtà straordinaria, tutta Rimini si sta svegliando e supporta questa iniziativa di Rinascita Basket Rimini".

Sarà un bellissimo clima anche per il main sponsor Rivierabanca. Un contenitore perfetto?

“E’ un regalo ad hoc per il nostro magnifico sponsor, c’è una unità di intenti incredibile e veramente bella. Anche loro come istituto si spendono per queste iniziative, hanno uno staff di ragazzi eccezionali che all’inizio forse lo facevano per lavoro e oggi lo fanno anche loro per passione. Chi viene al Flaminio viene per divertirsi, per respirare aria positiva, lo trasmette la curva. Una cosa che mi piace sottolineare, lo facciamo troppo poco: abbiamo una curva straordinaria, che fa alzare in piedi 3 mila persone al palazzetto dello sport Flaminio. C’è una partecipazione collettiva e questo è il grande regalo che faremo a Rivierabanca. Credo che le sorprese che lo staff hanno preparato ci faranno sobbalzare dalla sedia”.

Arriva la Fortitudo, una tra le società più blasonate d’Italia. In chiave tecnica che partita sarà?

“La partita è dura, la Fortitudo ha blasone, giocatori e uno staff tecnico con Luca Dalmonte di grande livello ed esperienza. Quando si giocano queste partite, che per noi equivale a un derby, onestamente sono partite che si preparano da sole. Ci sono due condizioni che si verificano. Uno: vedere cosa fanno gli altri. Due: pensare cosa noi possiamo fare. In questo momento il nostro staff e la nostra squadra si devono concentrare principalmente sulle nostre qualità, sul nostro sistema di gioco, sulla nostra capacità difensiva. Se noi crediamo in quello che facciamo, se tutti i giocatori si spendono per aiutarsi l’uno con l’altro, se tutti i giocatori si buttano su tutti i palloni, come ben espresso da Johnson nell’ultima partita, allora la Rinascita ha tutte le carte in tavola per poter uscire vincitrice. Per la prima volta la Fortitudo capirà cosa vuol dire giocare contro un pubblico magnifico e il Flaminio. Non avremo solo 12 eroi in campo, ma 3 mila spettatori a spingere questa nostra fantastica squadra. Vogliamo i playoff, abbiamo le carte in regola per raggiungerli, oggi dico alla squadra e all’allenatore di credere fortemente nel lavoro che stiamo facendo”.