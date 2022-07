Il Comune premia i campioni del basket. "Avete portato in alto il nome della nostra città"

RivieraBanca Basket Rimini è stata ufficialmente ricevuta nella giornata di lunedì (4 luglio) presso il Comune di Rimini dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall'assessore allo Sport, nonchè ex vicepresidente di Rbr, Moreno Maresi.

Alla cerimonia erano presenti diversi membri del roster, dello staff tecnico e medico, oltre al presidente Paolo Maggioli, l'Ad Paolo Carasso ed il ds Davide Turci insieme ad una delegazione del consiglio di amministrazione di Rbr.

La Società ha omaggiato l'amministrazione comunale con una cornice che ritrae l'iconica foto di squadra sul parquet del Flaminio mentre alza la coppa della promozione in serie A2, mentre il sindaco e l'assessore hanno consegnato una targa commemorativa alla dirigenza Rbr ed una felpa ricordo per ogni giocatore e per i componenti dello staff tecnico/medico, ad ulteriore dimostrazione dello stretto legame di collaborazione tra società e Comune di Rimini.