Serie A2, la Rbr saluta Simone Brugè che non sarà più primo assistente: "Grazie per tutto l'impegno"

La Rivierabanca basket Rimini cambia. La prossima stagione che vede il ritorno in A2 dei biancorossi, non vedrà Simone Brugè sedere in panchina al fianco di coach Mattia Ferrari.

Il primo assistente del coach biancorosso ha lasciato il posto per iniziare il percorso da Capo Allenatore dell’Under 17 Eccellenza Angels/RBR.

Questo il saluto della società: "Questo “grazie” ha un suono dolce che fa muovere il cuore con più serenità. Sapere che hai scelto di crescere sulle tue gambe, di essere responsabile di un gruppo importante della nostra famiglia rende ancora più merito al percorso iniziato 4 anni fa. E allora questo è un grazie che sa di “in bocca al lupo”, sa di: “Forza Simo” ora ti aspetta un compito davvero importante, la crescita dei giovani.

Per il resto solo grazie per quello che sei stato e sarai."