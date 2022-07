La stagione della Rbr si chiude con la serata "RBR Theater: Mi racconti una storia?"

Si è conclusa in modo magico la stagione 2021-2022 con la serata "RBR Theater: Mi racconti una storia?" andata in scena ieri sera presso il Teatro "Amintore Galli" e trasmessa in diretta sulle pagine Facebook Icaro Sport e Rinascita Basket Rimini, grazie al servizio di Roberto Bonfantini.

Il responsabile marketing e comunicazione biancorosso, Simone Campanati, ha inscenato e condotto un vero e proprio spettacolo teatrale, raccontando la storia del "Regno" Basket Rimini dalla sua fondazione fino all'impresa del ritorno in Serie A2 con le vicende relative ai vari protagonisti, per una sera trasformati in supereroi, che durante gli anni hanno reso grande questa Società, a partire ovviamente da Gian Maria Carasso (Thor).

Sul palco, oltre ai bambini Vanessa e Mattia, rispettivamente di 6 e 7 anni, che hanno accompagnato Simone nel racconto, sono saliti tutti i volti di questa trionfale stagione: dal Presidente Paolo Maggioli (Arcano), l'AD Paolo Carasso (Thorino) ed il DS Davide Turci (Verno) a Coach Mattia Ferrari (Hulk), il roster e lo staff tecnico, ma anche il DG di RivieraBanca Gianluca Conti.

All'inizio della serata tutti i soci e sponsor invitati hanno potuto ritirare il numero speciale dell'RBR Magazine dedicato alla promozione in Serie A2, mentre dopo lo spettacolo i presenti si sono trasferiti al piano superiore del Teatro per un buffet, tra sorrisi e saluti.