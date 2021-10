Basket serie B: Sebastiani Rieti - RivieraBanca Rimini, le parole di coach Ferrari

Alla vigilia dell'esordio in campionato il coach della RiveraBanca Rimini ha parlato della difficile sfida che attende i suoi ragazzi contro la Sebastiani Rieti.

Coach, l'attesa è finita. Domani comincia il campionato con un super match a Rieti. Quali sono le emozioni tue e dei ragazzi?

"C'è grande voglia, le prime volte sono sempre quelle più sentite. Iniziamo su un campo tra i più difficili: loro hanno una struttura di squadra veramente importante, sono i favoriti di questo campionato ma noi andiamo lì per giocare una partita tosta perchè siamo una squadra vera ed altrettanto importante che vuole dimostrare di valere le parti nobili della classifica."

Com'è stata questa settimana di allenamenti dopo l'ottimo scrimmage di sabato scorso contro Cesena?

"E' stata la prima settimana dove abbiamo fatto quattro allenamenti con tutti gli effettivi a disposizione, è sicuramente un buon viatico il fatto che la squadra abbia lavorato tutta compatta ed unita e che si sia preparata senza intoppi: questo è importante non solo per la partita, ma per la nostra stagione perchè la nostra vuole essere importante e per farlo ci vogliono allenamenti e crescita comune che deve essere assecondata dalla presenza dei giocatori."

Cosa dobbiamo aspettarci dalla partita di domani?

"Mi piacerebbe vedessimo una vittoria di Rimini innanzitutto! Dobbiamo aspettarci una partita molto fisica tra due squadre che hanno giocatori che si conoscono molto bene e sono preparate. Rieti ha uno dei migliori allenatori in assoluto del campionato di serie B con una carriera che parla per lui: mi aspetto una partita d'intensità e fisicità, un livello molto alto."

Appuntamento domani alle 18.00.