Serie B: Modalità di rimborso biglietti Rivierabanca Rimini - Ancona

A differenza di quanto comunicato in mattinata, Rivierabanca Basket Rimini rende noto che per ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati per la partita contro Campetto Basket Ancona, che verrà recuperata mercoledì 16 febbraio alle ore 20.30 al PalaFlaminio, la finestra temporale di riferimento sarà da martedì 1 febbraio a domenica 13 febbraio, sempre con le seguenti modalità:

BIGLIETTI ACQUISTATI IN BIGLIETTERIA:

E' necessario presentarsi fisicamente in sede al Flaminio (tutti i giorni, sabato e domenica esclusi, dalle ore 9 alle ore 12.30) con il biglietto in mano.

BIGLIETTI ACQUISTATI SU VIVATICKET O PRESSO LA TABACCHERIA PRUCCOLI:

Il portale Vivaticket attiverà un'apposita procedura per il rimborso del biglietto: l'operazione potrà essere interamente svolta online.

Resta ferma, invece, la finestra temporale da giovedì 20 gennaio a domenica 30 febbraio per ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati per la partita contro Aurora Basket Jesi, che verrà recuperata mercoledì 2 febbraio ore 20.30 presso il nostro PalaFlaminio, sempre con le modalità indicate sopra.