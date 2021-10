Basket. Rivierabanca Rimini - Raggisolaris Faenza 76 a 65

Al PalaFlaminio, davanti ad 800 caldissimi spettatori RivieraBanca Basket Rimini vince in rimonta contro Faenza e si aggiudica i primi due punti della stagione. Dopo un primo tempo difficile che ha visto gli ospiti mettere la testa avanti, nella ripresa la partita sale d'intensità e ad avere la meglio i ragazzi di coach Ferrari.

La partita comincia con le due squadre molto accorte ed il punteggio stenta a decollare. Faenza spinge con Vico e Reale, ma Saccaggi spara una tripla strepitosa per il pareggio (7-7 al 5'). Ballabio esce bene dalla panchina con tre canestri che valgono il primo mini-allungo ospite, poi Fabiani in chiusura di primo quarto ci mette una pezza (11-15). Meglio i Raggisolaris ad inizio secondo quarto con Rimini che si affida a Saccaggi dalla lunga distanza (18-23 al 13'); gli ospiti piazzano un parziale di 8-0 che vale il massimo vantaggio sul +13 grazie ad Ugolini ed al solito Vico (18-31 al 16'). Rimini reagisce con le bombe di Scarponi e Masciadri prima di ricucire ulteriormente lo svantaggio dopo i liberi di Arrigoni e Rivali (32-35). All'uscita dagli spogliatoi RivieraBanca trova il pareggio con Masciadri (40-40 al 23') prima di passare in vantaggio con un'altra bomba di Saccaggi; Faenza trova le giuste contromisure e sigla un parziale di 8-0 (45-50 al 27'). La controreazione biancorossa è affidata a capitan Rinaldi che segna quattro punti filati prima che la tripla di Ugolini chiuda il terzo quarto (56-55). Rimini costringe Serra al timeout dopo un 7-0 di parziale che apre il quarto periodo con i canestri di Arrigoni e Saccaggi; gli ospiti provano a restare a galla con Morara, ma i liberi di Saccaggi ed il canestro di Rivali valgono un vantaggio in doppia cifra per i biancorossi (69-58 al 36'). RivieraBanca amministra molto bene il vantaggio nei minuti finali neutralizzando le speranze di Faenza, alla sirena il PalaFlaminio può esultare.

RivieraBanca Basket Rimini-Raggisolaris Faenza 76-65 (11-15, 32-35, 56-55)



TABELLINO RIMINI: Saccaggi 25 (1/6, 6/8), Bedetti 11 (1/6, 1/3), Masciadri 11 (4/6, 1/5), Arrigoni 10 (4/9), Scarponi 7 (2/2, 1/2), Rinaldi 6 (2/9, 0/2), Rivali 4 (1/2), Fabiani 2 (1/1), Amati NE, Rossi NE, Mladenov NE, Carletti NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.



TABELLINO FAENZA: Vico 14 (3/6, 2/8), Reale 11 (5/11, 0/2), Ballabio 9 (4/6, 0/2), Siberna 8 (1/3, 2/4), Poggi 8 (3/10), Ugolini 7 (1/3, 1/1), Morara 6 (2/2), Petrucci 2 (0/3 da tre), Bianchi NE, Rosetti NE. All. Serra, Lilli, Monteventi.