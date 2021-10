Basket, Rivierabanca Rimini batte la Raggisolaris Faenza. Le parole di coach Ferrari

Prima vittoria stagionale per la Rivierabanca Rimini. Al PalaFlaminio Raggisolaris Faenza 76 a 65. Partita bella ed entusiasmante giocata davanti ad un pubblico straordinario. A fine partita ha parlarto coach Mattia Ferrari:

"Bisogna fare i complimenti alla squadra perchè ha fatto un secondo tempo maiuscolom nel primo tempo era facile disunirsi ma siamo stati bravi a riavvicinarci facendo quello che di solito fanno le squadre importanti: abbiamo difeso e costruito tiri in attacco, questa cosa ha pagato. Il tono della squadra nel secondo tempo è salito in maniera importante, Rinaldi è diventato padrone difensivo dell'area dando sicurezza ai compagni e c'è stata una crescita decisa della squadra in attacco nella qualità delle esecuzioni, dei blocchi, dei passaggi e questo ha fatto la differenza."

Quando potrà tornare a disposizione Mladenov?

"Speriamo di recuperarlo per la prossima partita, siamo nella fase calante del recupero: a metà settimana potrebbe rientrare a fare allenamento con la squadra."

La vittoria di stasera dà grande slancio nel proiettarci verso la trasferta di Teramo.

"E' importante tutto: la stagione è lunga e difficile, vedremo martedì come ricominciamo e se recuperiamo gli infortuni. Andremo su un campo storico della pallacanestro italiana, sarà una trasferta lunga ma c'è tempo per pensare a tutto questo. Volevo fare una dedica al nostro pubblico che ci ha aiutato in maniera importante e senza di loro forse non avremmo cambiato questo partita, ed anche una dedica al Presidente Paolo Maggioli, tutto il CdA, gli sponsor e coloro che ci permettono di vivere questa stagione: è la mia prima vittoria da capoallenatore qui a Rimini, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile."