Serie B: La Rivierabanca Rimini batte la Sebastiani Rieti e conquista due punti importantissimi

Successo importante per RivieraBanca Basket Rimini che supera la Real Sebastiani Rieti, vendicando la sconfitta dell'andata, davanti ad una bella cornice di pubblico riminese che ha risposto alla chiamata per una partita così significativa. 40' di tanta intensità e spettacolo al PalaFlaminio dove i ragazzi di Coach Mattia Ferrari, trascinati da un superbo Andrea Tassinari, hanno dimostrato qualità ed attributi per avere la meglio su una corazzata molto ambiziosa come la Real Sebastiani.

Rieti parte forte dall'arco con due bombe di Loschi ed una di Stanic (5-11 al 4'), capitan Rinaldi però si fa sentire ed imbuca cinque punti consecutivi. Il gioco da tre punti di Ghersetti ed i liberi di Loschi portano la Real Sebastiani sul +6 (10-16 all'8'), RivieraBanca riduce le perdite con le giocate di Arrigoni ma Dieng in chiusura di primo quarto segna il canestro del +5 ospite (13-18).

Dopo la pausa lunga Rimini spinge ancora con Tassinari e capitan Rinaldi che combinano per 8 punti (46-36 al 23'). Loschi segna da tre ma Masciadri fa lo stesso subito dopo e Tassinari allunga sul +14 (54-40 al 25'); Contento non ne vuole sapere e segna due bombe in fila, Saccaggi però non è da meno dalla lunga distanza ed insieme al tap in di Fabiani costruisce un altro bel vantaggio per RivieraBanca (61-46 al 28'). Rieti si riavvicina solo a 30" dalla fine del terzo quarto con la tripla di Dieng (61-50).

La Real Sebastiani tenta il tutto per tutto nell'ultimo quarto: Piccin e Dieng si scatenano dalla lunga distanza (63-61 al 32'), Arrigoni e Tassinari però ricacciano indietro gli avversari (67-61 al 35'). La partita è ai suoi massimi livelli: Contento e Loschi puniscono da tre punti, ma Tassinari è semplicemente monumentale e risponde ad entrambi dalla lunga distanza con la tripla del 79-71 a 10" dalla fine che mette definitivamente in ghiaccio il risultato e certifica la vittoria biancorossa.

RivieraBanca Basket Rimini - Real Sebastiani Rieti 79-73 (13-18, 25-15, 23-17, 18-23)

RivieraBanca Basket Rimini: Andrea Tassinari 32 (6/8, 5/8), Tommaso Rinaldi 11 (2/3, 1/2), Eugenio Rivali 8 (1/2, 2/2), Andrea Saccaggi 7 (1/3, 1/6), Borislav georgiev Mladenov 7 (2/5, 1/2), Marco Arrigoni 6 (2/2, 0/0), Francesco Bedetti 3 (0/3, 0/5), Stefano Masciadri 3 (0/3, 1/3), Luca Fabiani 2 (1/2, 0/0), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/1), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0), Davide Carletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 - Rimbalzi: 41 10 + 31 (Marco Arrigoni 8) - Assist: 8 (Andrea Tassinari 3)

Real Sebastiani Rieti: Federico Loschi 19 (0/1, 5/10), Marco Contento 15 (0/5, 4/11), Omar Dieng 14 (1/2, 4/6), Mario jose Ghersetti 10 (3/4, 1/5), Nicolas manuel Stanic 7 (2/5, 1/2), Lorenzo Piccin 3 (0/1, 1/1), Zdravko Okiljevic 3 (1/2, 0/1), Roman Tchintcharauli 2 (1/2, 0/0), Alessandro Piazza 0 (0/2, 0/0), Alberto Chiumenti 0 (0/1, 0/0), Klaudio Ndoja 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 28 4 + 24 (Mario jose Ghersetti 8) - Assist: 11 (Marco Contento 4)