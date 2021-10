Basket: 3a giornata di serie B, Rivierabanca Rimini attesa a Teramo

Squadra in casa

Squadra in casa Rinascita Basket Rimini

Dopo la splendida vittoria nel derby casalingo contro Faenza, la Rivierabanca Rimini sarà di scena presso il PalaScapriano.

I ragazzi di coach Ferrari se la vedrànno coi padroni di casa della Teramo a Spicchi, formazione che come Rmini, ha registrato nelle prime due giornate una vittoria (56-54 vs Ozzano) ed una sconfitta (58-51 in casa di Ancona).

Gli abruzzesi, guidati da Coach Giovanni Salvemini, presentano un roster molto giovane (età media 22.9 anni) nonchè ben strutturato in kg e cm che presenta giocatori con esperienza anche di categoria superiore come il playmaker classe 1993 Riccardo Bottioni.

Nello spot di guardia troviamo il classe 1995 Niccolò Bertocco (198 cm), mentre da '3' agisce il 21enne ex Soresina Alessandro Bonci che porta molta fisicità.

Teramo può contare anche sull'esperienza, dell'ala classe 1992 Emilio di Donato che abbina stazza fisica ad una buona mano a cui prestare attenzione in difesa, oltre al centro Riccardo Antonelli che nonostante le 33 primavere rimane un lusso per la categoria.

Dalla panchina esce il play/guardia classe 1994 Marco Cucco che contro Ozzano ha dimostrato la sua capacità di cambiare la partita, la guardia classe 2002 Marco Triassi proveniente da Capo d'Orlando che si sta rivelando un buon prospetto ed il lungo classe 1999 Michael Guilavogui che forse non brilla per centimetri sotto canestro ma che si è ben adattato al gioco di Coach Salvemini.

Appuntamento domenica 17 ottobre, palla a due alle 18.00.