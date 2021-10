Rivierabanca Rimini vince a Civitanova. Coach Ferrari: "Abbiamo reso facile una partita difficile"

La Rivierabanca Rimini vince al Pala Risorgimento contro la Virtus basket Civitanova Marche. Una vittoria netta per i ragazzi di coach Mattia Ferrari, molto soddisfatto al termine della sfida:

"Abbiamo reso semplice una partita che poteva da un certo punto di vista risultare difficile, o almeno nella mia testa poteva esserlo, in realtà abbiamo fatto a pieno il nostro dovere: usciamo dal campo con due punti, nessun giocatore con più di 30', abbiamo tenuto molto in campo i nostri giovani e questo per noi è sempre un bel segnale anche per la linea politica della Società. Torniamo a casa da questa trasferta contenti di quello che è successo in campo, il secondo tempo non è stato brillantissimo ma per delle motivazioni che mi sembrano evidenti: la somma della giornata è più che positiva."

I tifosi sono tornati in trasferta e ci hanno sostenuto calorosamente per tutti i 40'.

"Non si può che ringraziarli, sono stati straordinari: questo ti dà l'idea della passione che c'è a Rimini ed il potenziale che può essere l'apporto del pubblico. Queste persone sono venute di domenica, ad un'ora e mezza di macchina per una partita non di cartello, a tifare ed applaudire facendo sentire tutto il loro calore. Speriamo di avere una bella ondata di pubblico per la prossima partita in casa perchè è sicuramente una delle cose che più vogliamo ed apprezziamo."

La partita si è di fatto chiusa nei primi 20' dove s'è vista un'ottima difesa.

"Abbiamo difeso, ci siamo passati la palla, qualche giocatore è andato un po' in stand-by ad un certo punto ma questo è normale e ci ha permesso di far giocare i giovani: un plauso va a Fabiani che dopo un brutto inizio con tre falli in un minuto e mezzo ha giocato un secondo tempo importante ed Amati è stato in campo bene. Abbiamo vinto ed ottenuto il massimo possibile da questa trasferta sommando tutte le piccole cose tra minuti, giocatori in campo e risultato finale. Ad inizio settimana prossima capiremo quanti siamo e come stiamo e da lì prepariamo la prossima partita in casa contro Jesi che sarà molto complicata.?"

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 31 ottobre alle ore 18 al PalaFlaminio per la quinta giornata di campionato contro Aurora Basket Jesi.