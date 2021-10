Casi di covid nel gruppo della Aurora Basket Jesi: slitta il match con la Rivierabanca

Slitta a data da destinarsi la sfida in programma domenica alle 18 al PalaFlaminio tra RivieraBanca Basket Rimini e Aurora Basket Jesi, valida per la quinta giornata di campionato. La società riminese ha accettato la richiesta di rinvio proveniente dalla società Aurora Basket Jesi in seguito ad un focolaio covid emerso tra le fila dell’Under 19 degli ospiti, che opera a stretto contatto con la prima Squadra. La scelta della società è a scopo precauzionale, con l’obiettivo di evitare qualsiasi tipo di rischio. Le modalità per il rimborso dei biglietti già acquistati e/o la validità degli stessi per il recupero della partita verranno comunicate prossimamente.