La Riviera Banca fa la voce grossa e annienta Ferrara. Prima vittoria dopo il ritorno in serie A2

Squillo di tromba. Forte. Nitido. Quasi prepotente. Rimini c’è e ora dice la sua anche in serie A2. Dopo tre turni di assestamento, la Riviera Banca inizia a incamerare punti essenziali per iniziare a mettere fieno in cascina: la prima vittoria in serie A2 arriva nell’anticipo del sabato sera, con il Kleb Ferrara annientato 80-65. Partita tutta a senso unico, con i biancorossi che la gestiscono con autorità e senza troppi problemi: lo spiegano il +11 del 10’ (25-14) e il +22 (54-32) di metà gara. Coach Ferrari costruisce la vittoria d’insieme, perché risultano tutti piuttosto vispi: sono quattro gli uomini a chiudere in doppia cifra. Sotto le plance Ogbeide fa pentole e coperchi, Bedetti azzecca l’impatto sul match, Scarponi in uscita dalla panchina è subito fattore. Ben auguranti le statistiche finali, che danno l’ampiezza della vittoria: 43,3% al tiro dal campo, vittoria a rimbalzo 48-28, 15-11 negli assist.

Ferrara mette giusto la testa avanti sul 3-6 iniziale, poi è sempre controllo Rbr. Sul 19-13 la schiacciata di Ogbeide a due mani è il primo punto esclamativo, la tripla di Tassinari del 22-13 esalta. Ma il primo assalto severo è nella seconda frazione: Scarponi sul 30-22 infila una tripla allo scadere dei 24”, poi dall’angolo è sempre lui a trovare il guizzo del 48-30. Un +18 che sa di apoteosi. All’intervallo il +22 vale il momentaneo massimo vantaggio. Nella ripresa l’elettrocardiogramma dei ferraresi continua a restare piatto, Rimini trova anche il 69-38 con Anumba. Al 30’ il tabellone del Flaminio dice 70-46. In principio di ultima frazione la Riviera Banca accusa un naturale calo fisiologico, ma il margine è rassicurante: Bertetti ci prova al massimo per il -19 (73-54). Il castello di Rimini si è elevato lungo la cronologia, senza poter essere scalfito nel finale. Primi due punti in cassaforte. Rimini c'è.

Tabellino

Riviera Banca Rimini – Kleb Ferrara 80-65 (25-14 al 10’, 54-32 al 20’, 70-46 al 30’)

Riviera Banca: Tassinari 12, Anumba 5, Meluzzi 6, Scarponi 12, Masciadri, Arrigoni 2, D’Almeida 3, Bedetti 9, Sirri, Johnson 15, Morandotti, Ogbeide 16. All.: Ferrari.

Ferrara: Bellan 5, Cleaves 22, Tassone, Smith 14, Bertetti 7, Valente 4, Jerkovic 11, Pianegonda, Cavicchi, Amici 2. All.: Leka.