Riviera Banca, si alza il sipario sull'A2 e debutta il nuovo bus. Il sindaco: "Qui si sogna in grande"

Si alza il sipario. Tra mangiafuoco e trampolieri, in un vero e proprio show nello show, martedì (27 settembre) si è svolta all’Arena Francesca da Rimini la presentazione ufficiale della RivieraBanca Basket Rimini pronta al debutto nella nuova serie A2. Tutto pronto per la trasferta di domenica sul parquet di San Severo, per la prima giornata di campionato. Prima di presentazione staff e nuovi giocatori, alla presenza anche dei supporter storici, gli auguri di buon inizio stagione sono giunti dall’amministrazione capitanata dal sindaco Jamil Sadegholvaad.

"Se oggi siamo qui alla vigilia di una stagione in A2 è per opera di un progetto molto solido - fa gli onori di casa il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Per questo ringrazio tutti gli imprenditori ed appassionati che hanno messo in piedi una cordata di amici, capace di far tornare il Basket Rimini nella sua categoria minima: Rimini può persino ambire a qualcosa di più, ma procediamo step by step. Questa sera siamo in un luogo simbolo del rinascimento riminese restituito alla città, così come Rbr è una restituzione alla città di una tradizione cestistica. Ringrazio la Società per quello che è stato fatto e rivolgo un grande in bocca al lupo ai ragazzi del Basket Rimini, contiamo molto su di loro".

"La città di Rimini sta investendo molto sullo sport, tra spazi all'aria aperta, palestre e campi da basket che spuntano sul lungomare. - prosegue Roberta Frisoni, assessora all'Urbanistica e Pianificazione del Territorio - Rbr mette una grande passione nel coinvolgere non solo la Prima Squadra, ma anche il settore giovanile e questo è un grande messaggio per le famiglie. Vedo veramente un progetto meraviglioso, che dà risposte e fa crescere una comunità sempre più avanti sia di ragazzini che di ragazzine, così da far crescere delle nuove leve".

"Questi 4 anni dalla fondazione di Rbr sono passati quasi in un lampo, siamo partiti dalla Serie C ed oggi siamo qui a parlare di una prospettiva fantastica. - aggiunge l'assessore allo Sport Moreno Maresi - Sono andato a vedere la squadra allenata da Coach Ferrari, che sta facendo un eccellente lavoro da quando è arrivato a Rimini e di questo lo ringrazio: ho visto dei ragazzi molto motivati, la storia cominciata nel 2018 idealmente mi sembra proiettata nel prossimo futuro. Già penso al derby contro Forlì, la prima partita che giocheremo a Rimini; penso sarà già il momento più emozionante del campionato, spero che i ragazzi ci facciano sognare".

Grandi sorprese

Eecco dunque comparire sul palco, oltre al direttore sportivo Davide Turci, anche Roberto Benedettini, amministratore unico di Italy Shuttle Airport (Vip Srl) che ha permesso la realizzazione del nuovo pullman, completamente brandizzato, che accompagnerà RBR in giro per l'Italia in questo campionato di Serie A2.

Shuttle Italy Airport è il servizio di linea quotidiano, su gomma, con 8 corse giornaliere tra l’intera Romagna e l’hub aeroportuale “Gugliemo Marconi” di Bologna. Nasce nel gennaio 2016 per rispondere al bisogno di un collegamento, pienamente collocato all’interno del sistema integrato di mobilità e trasporti dell’Emilia Romagna, tra Rimini, Riccione, Cattolica, Cesenatico, Cesena, San Marino e tutte le località di riviera e entroterra della Romagna, con il più importante aeroporto della Regione. Una risposta facile, accessibile, ai bisogni di mobilità del territorio, che accresce l’incoming internazionale della Romagna e aumenta il flusso di turisti in arrivo da altri Paesi.

Caratteristica essenziale di Shuttle Italy Airport è il servizio “door to door”. Grazie alla rete di collaborazioni e connessioni con le cooperative Taxi della Romagna, i passeggeri partono dalla porta della propria abitazione o dalla hall del loro albergo, per raggiungere in un’unica soluzione di continuità Bologna o viceversa. Dopo il lunghissimo stop da lockdown e del crollo di viaggi e viaggiatori a livello italiano e globale, quest’anno sono arrivati i primi segnali di concreta ripresa dei volumi di traffico.

L’andamento della primavera 2022 si presenta però a due velocità, con i passeggeri nazionali che crescono rispetto al 2019, mentre quelli internazionali, seppure in recupero rispetto ai mesi precedenti, risentono maggiormente del difficile contesto globale, in particolare dell’inevitabile crollo degli arrivi da est Europa.

"Vorrei ringraziare soprattutto gli amici del Barrio H294 perchè tutto è partito da loro, da una pagina Facebook. - così Davide Turci - Oggi siamo in uno dei posti più belli di Rimini per festeggiare il ritorno in Serie A2, sono convinto che questi ragazzi capiranno subito l'amore per la città ed il basket. Volevamo far qualcosa di eccezionale assieme a Roberto Benedettini, perchè andiamo in giro per tutta Italia ed avevamo piacere di raccontare Rimini in tutti i palazzetti. Collaboriamo da un paio d'anni con Vip Srl, Roberto è simbolo di una grande storia di pullman ed a proposito ringrazio il nostro fidato autista Samuele. Per noi era importante valorizzare il territorio e dunque oltre a RivieraBanca Basket Rimini abbiamo deciso di omaggiare VisitRimini perchè se le persone vengono in vacanza a Rimini vinciamo tutti, dalle attività ai nostri soci".

"Shuttle Italy Airport e il suo servizio di linea da e per l’aeroporto di Bologna sono nati e cresciuti dentro questo territorio. - racconta proprio Roberto Benedettini - Abbiamo risposto al bisogno di mobilità e trasporto dei suoi abitanti e dei flussi turistici in arrivo in riviera e in Romagna. Rimini è sempre stato il cuore della nostra rete di collegamenti. È la città che rappresenta cosa facciamo e cosa offriamo ai viaggiatori. Oggi siamo in una piazza simbolo di una città rinnovata, aperta al futuro ce ha riscoperto la bellezza della sua storia e tradizione e la offre al mondo. RBR è l’espressione sportiva di questi valori: inevitabile che la nostra azienda, così come molti altri imprenditori e aziende importanti del territorio, offrisse il suo contributo a squadra e sport icone di Rimini. Nella livera del bus che accompagnerà in tutte le trasferte e negli spostamenti il team di RBR, ci sono anche logo e immagine di Visit Rimini. Un modo per richiamare in città tutti gli sportivi che lo incontreranno e diventare uno strumento per fare conoscere ancora di più e meglio il basket e bellezza e ospitalità della città. Saranno bellissimi viaggi verso i palazzetti italiani e sono certo un bellissimo campionato A2 di basket”.

"Noi partiamo per un'annata che sarà certamente molto divertente, al di là dei risultati sportivi. - prende parola il Presidente di Rbr Paolo Maggioli - Sarà un anno che penso potrà premiare gli sforzi che tutti stiamo facendo, in particolare l'Amministrazione Comunale che ci sta vicini per questo progetto. Siamo nel pieno di una campagna abbonamenti che sta offrendo numeri molto importanti, sono convinto che ci avvicineremo al numero record. Siamo contenti e pronti per iniziare a divertirci".

Insieme al Presidente, prende posto sul palco anche Fabio Donati in rappresentanza del main sponsor RivieraBanca, per il terzo anno consecutivo principale sostenitore del progetto Rbr sotto tutti i punti di vista, dalla vicinanza cestistica all'organizzazione di eventi per il sociale.

"Più che da main sponsor, vogliamo parlare come tifosi al 100%. - così Fabio Donati, responsabile ufficio Economato di RivieraBanca e presente a tutte le gare casalinghe di Rbhr per aiutare lo staff ad organizzare l'evento partita - Ringraziamo la squadra per le gioie che ci ha regalato l'anno scorso, siamo sicuri che sarà lo stesso anche per questa stagione. Noi continueremo a sostenerli da grandi tifosi".

Dopo aver ricordato ancora gli storici momenti della promozione con diversi video veramente toccanti proiettati al maxi schermo, il pubblico presente ha potuto godere di spettacoli pirotecnici e di magia, che hanno creato lungo tutto l'arco della serata un vero e proprio show ed un'atmosfera di festa.