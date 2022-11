Ruggito Riviera Banca, il basket si sblocca in A2. Davanti ai 2.500 del Flaminio superata Mantova

La Riviera Banca può tirare un sospiro di sollievo. Dopo tre sconfitte consecutive, maturate contro Udine, Chiusi e Fortitudo, l’Rbr torna a macinare punti utili per la classifica. Il team di coach Mattia Ferrari trova il secondo hurrà stagionale, davanti agli oltre 2.500 spettatori di un Flaminio in festa, al cospetto della Staff Mantova (79-72 il finale). Fin qui con due soli punti nel pallottoliere, guadagnati sempre sui legni amici contro il Kleb Ferrara, Rimini trova segnali di conforto e soprattutto due punti che pesano non solo nelle dinamiche del girone ma anche sul morale del gruppo. Un poker di sconfitte avrebbe di sicuro acceso la spia d’apprensione.

Rimini la vince pur qualche patema d’animo di troppo. Perché sul +17 di principio ultimo quarto (67-50) si potevano già lanciare i titoli di coda. Invece con qualche guizzo gli ospiti hanno comunque cercato di riaprirla, soprattutto con Cortese quando centra la tripla del -8 (67-59). A lungo cullata da Jazz Johnson (primo tempo da 22 punti, con 60% al tiro dal campo), nel proseguo pesano Anumba e Ogbeide. L’Rbr torna così alla vittoria, anche se a livello d’esperienza c’è ancora da crescere: le tre palle in fila perse in principio di terzo quarto (velenose quelle di Johnson e Masciadri) e una serie di sbavature nell’ultima frazione sono dettagli che in serie A2 possono nella cronologia di una partita costare cari.

E’ tuttavia Rimini a gestire la partita. Per quasi tutti e 40 i minuti. Dopo il +8 (23-15) di Anumba, nel primo quarto Staff rientra prontamente e al 10’ è +1 (23-22) per i romagnoli. Nella ripresa Mantova a più riprese mette il naso avanti, sul 23-27 con Miles e sul 28-32 con la fortunosa tripla di tabella di Ross. A ruota Johnson segna 10 punti in sequenza e sul 38-34 Rimini capisce che si può fare. Il primo tempo si chiude sul 45-36.

Nella ripresa la Riviera Banca rientra sul parquet distratta, ma riesce comunque ad aggiustarla egregiamente. Con Ogbeide arriva il +11 (56-45) e con Arrigoni e Anumba il quarto si chiude sul 61-48. Dopo il +17 (67-50) di Arrigoni, l’Rbr tende ad alzare in piede dall’acceleratore senza però rischiare più del dovuto al cospetto degli assalti di Mantova. Il match si chiude sul 79-72.

Riviera Banca Rimini – Staff Mantova 79-72 (23-22 al 10’, 45-36 al 20’, 61-48 al 30’)

Riviera Banca: Tassinari 12, Anumba 14, Meluzzi, Scarponi, Masciadri 8, Arrigoni 4, D’Almeida, Bedetti, Sirri, Johnson 27, Morandotti, Ogbeide 14. All.: Ferrari.

Staff: Miles 17, Criconia 7, Veronesi 2, Palermo 3, Janelidze 7, Cortese 10, Ross 15, Calzavara 4, Thioune, Morgillo 7. All.: Valli.